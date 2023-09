Oberleitung zerstört - Bahn-Strecke der S2 für Tage gesperrt

Castrop-Rauxel/Dortmund. Ein Unfall bei Bauarbeiten in Castrop-Rauxel führt zu Störungen auf einer wichtigen Bahnstrecke im Ruhrgebiet. Nun ermittelt die Polizei.

Nachdem ein Baggerfahrer versehentlich eine Oberleitung an einem Bahnübergang in Castrop-Rauxel zerstört hat, ist dort der S-Bahn- und Regionalverkehr in eine Richtung gesperrt. Es werde mindestens mehrere Tage dauern, bis die Strecke von Dortmund nach Gelsenkirchen wieder freigegeben werde, sagte eine Bahnsprecherin am Mittwochmorgen in Düsseldorf.

Nur ein Gleis ist betroffen, auf dem Gleis daneben rollen die Züge ganz normal in die andere Richtung. Der RE3 (Düsseldorf-Gelsenkirchen-Hamm) wird umgeleitet und der RE32 (Dortmund_Wanne-Eickel-Duisburg) wendet schon in Castrop-Rauxel. Fernverkehr gibt es auf der Strecke nicht. Die S-Bahnline S2 verkehrt im Abschnitt Dortmund Hbf und Dortmund-Mengede, Castrop-Rauxel und Recklinghausen Hbf sowie Essen Hbf und Castrop-Rauxel, teilte die Deutsche Bahn mit.

Für Reisende zwischen Herne und Dortmund-Mengende gibt es Busse als Ersatz.

Bei dem Unfall am Dienstagmittag wurden 700 Meter Oberleitung abgerissen und ein Mast beschädigt. Nun müsse vermutlich ein neuer Mast gesetzt werden, sagte die Bahnsprecherin.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren gegen den Baggerführer eingeleitet. Es geht um den Tatvorwurf der „Störung öffentlicher Betriebe.“

(mit dpa)

