30 Feuerwehrleute befreien Pferd aus Bachbett im Wald

Mit seinen Hinterläufen ist ein Pferd in Mettmann in ein ausgetrocknetes Flussbett gerutscht.

Mettmann. In Mettmann ist ein Pferd in einem Wald in ein ausgetrocknetes Bachbett gerutscht. Die Rettung durch die Feuerwehr dauerte über drei Stunden.

Ein Pferd ist in einem Wald in Mettmann in ein ausgetrocknetes Bachbett gerutscht und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Das Tier geriet am Freitagnachmittag in dem unwegsamen Waldstück oberhalb der Meisenburg mit den Hinterläufen in das Flussbett, wie die Feuerwehr Mettmann am Samstag mitteilte. Sein Reiter scheiterte daran, den Hengst zu befreien.

Feuerwehrleute befreien Pferd aus Bachbett: Rettung dauert mehr als drei Stunden

Die Rettung des Tieres dauerte mehr als drei Stunden. Wegen des unwegsamen Geländes mussten die Einsatzkräfte ihr Material über 300 bis 500 Meter durch den Wald an die Unfallstelle schleppen.

Lesen Sie auch: Mann befreit Kalb und bringt es auf dem Rücksitz zur Polizei

Eine Tierärztin betäubte das Pferd, dann wurde es mit einem Dreibein und einem Hebegeschirr aus dem Flussbett gehoben. Der Hengst berappelte sich recht schnell und konnte auf allen Vieren vom Reiter aus dem Waldstück geführt werden. Mehr als 30 Einsatzkräfte waren an dem Einsatz beteiligt. (dpa)

>>> Lesen Sie hier: Mehr Nachrichten und spannende Geschichten aus der Tierwelt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama