Einsatz in Unna: Die Polizei hat nach Streitigkeiten ein Haus in der Innenstadt gestürmt.

Polizei 30-Jähriger will Haus anzünden: Polizei stürmt Wohnung

Unna. Ein 30-Jähriger hat sich in Unna in einem Haus verbarrikadiert. Als die Einsatzlkräfte Brandgeruch wahrnahmen, stürmten sie die Wohnung.

Bei einem Einsatz in Unna ist ein 30-jähriger Rumäne leicht verletzt worden. Erst bedrohte er seinen Mitbewohner mit einem Messer. Später drohte er damit, das Haus anzuzünden, in dem er sich verbarrikadiert hatte.

Einsatz in Unna: „Störer in Ausnahmezustand“

Wie die Polizei Unna mitteilt, befand „sich der Störer in einem psychischen Ausnahmezustand .“ Gegen 0.40 Uhr am Samstagmorgen bedrohte er alkoholisiert seinen Mitbewohner mit einem Messer. Als die Einsatzkräfte in der Innenstadt eintragen, konnte der Mitbewohner das Haus verlassen.

Der 30-Jährige verbarrikadierte sich im Gebäude und drohte es anzuzünden. „Als die polizeilichen Einsatzkräfte ein Feuer in der Wohnung wahrnahmen, erfolgte ein polizeilicher Zugriff“, schreibt die Polizei. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, es entstand kein Schaden am Gebäude. (ck)

Weitere Nachrichten aus NRW gibt es hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama