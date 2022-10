93-Jährige fährt mit Elektro-Rollstuhl durch Fensterscheibe

Unfall in Nettetal: Eine 93-Jährige durchbrach mit ihrem Rollstuhl eine Schaufensterscheibe.

Nettetal. In Nettetal ist eine Frau (93) mit ihrem Elektro-Rollstuhl durch eine Fensterscheibe gefahren. Zur Unfallursache hat die Polizei zwei Theorien.

Eine 93-jährige Frau hat am Donnerstag in Nettetal-Lobberich eine Schaufensterscheibe mit ihrem Elektro-Rollstuhl durchbrochen. Wie die Polizei aus Viersen berichtet, war die Rentnerin gegen 14 Uhr auf der Breyeller Straße unterwegs. Im Bereich eines Hauseingangs, an dem sich auch ein Corona-Testzentrum befindet, wollte sie rückwärts rausfahren. Statt des Rückwärtsgangs rastete jedoch der Vorwärtsgang ein, sodass sie ungewollt auf das Haus zufuhr.

Polizei Viersen: Unfallursache muss noch geprüft werden

Nach ersten Einschätzungen habe sie neben einem riesigen Schrecken nur leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei der Redaktion mitteilte, sei bislang nicht klar, ob der Unfall durch einen Fahrfehler der Dame oder einen technischen Defekt verursacht wurde. Einen Führerschein brauche man für einen solchen Elektro-Rollstuhl, der maximal bis zu 15 Stundenkilometer fahren kann, nicht. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama