A43 bei Haltern gesperrt: Umgekippter Lkw sorgt für Stau

Auf der A43 in Richtung Wuppertal liegt auf Höhe Haltern ein umgekippter Lkw quer auf beiden Fahrbahnen.

Haltern. Auf der A43 bei Haltern ist ein Lkw umgekippt. Die Autobahn in Richtung Wuppertal ist bis in den Vormittag gesperrt. Es gibt eine Umleitung.

Die A43 in Richtung Wuppertal ist am Freitagmorgen (10. November) zwischen Haltern und Marl-Sinsen noch bis circa 10.30 Uhr gesperrt. Ein umgekippter Lkw liegt in dieser Richtung auf Höhe Haltern quer auf beiden Fahrbahnen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten.

Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Laut WDR-Informationen besteht ein Kilometer Stau. Die Polizei hat eine Umleitung eingerichtet. Autofahrer können in Haltern abfahren, der U66 oder U64 folgen und dann in Marl-Sinsen wieder zurück auf die A43 fahren. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama