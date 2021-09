Hilpoltstein Auf der Autobahn A9 in Bayern läuft ein Großeinsatz der Polizei. Ein womöglich bewaffneter Mann soll sich in einem Reisebus aufhalten.

Bedrohungslage auf der Autobahn A9 in Bayern: In einem Reisebus ist es am Dienstagabend vermutlich zu einer Geiselnahme gekommen. Die Polizei hat wegen eines mutmaßlich bewaffneten Fahrgastes die Strecke zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding in beide Richtungen komplett gesperrt.

Der Verkehr wird von der #A9 an den Anschlussstellen #Hilpolstein und #Greding abgeleitet. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer den gesperrten Bereich großräumig zu umfahren. https://t.co/khHMiQfGp7 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) September 21, 2021

Lediglich die beiden Busfahrer waren noch mit dem mutmaßlich bewaffneten Fahrgast in dem Bus, wie ein Sprecher der Polizei Mittelfranken der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das Fahrzeug steht auf dem Standstreifen. Die anderen Passagiere befinden sich außerhalb des Busses und in der Obhut der Polizei.

SEK-Einsatz auf der A9 in Bayern. Foto: Ralph Goppelt/Vifogra/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Nach Informationen der "Bild" kommt der Reisebus aus dem Ausland. Gegen 21.25 Uhr soll es einen Zugriff durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) gegeben haben, wie die Zeitung berichtet. Auch eine Verhandlungsgruppe der Polizei ist im Einsatz.

Mehr dazu in Kürze. (dpa/fmg)

