New York. Adele zeigt sich nach ihrem Gewichtsverlust erstmals im Fernsehen: Die Musikerin wird am Samstag „Saturday Night Live“ moderieren.

Die Sängerin Adele Adkins gibt am Samstag bei „Saturday Night Live“ (SNL) ihr großes TV-Comeback, nachdem sie durch die sogenannte Sirtfood-Diät dutzende Pfunde verloren hatte. Auf dem offiziellen Facebook-Account der Comedy-Talkshow kündigte die Musikerin ihre Rückkehr ins Fernsehen an: Die „Rolling in the Deep“-Interpretin führt am 24. Oktober als Host durch den Abend.

In dem 36 Sekunden langen Video bestätigte die Britin: „Hi, ich bin Adele und ich moderiere diese Woche ,Saturday Night Live’ mit H.E.R als musikalischen Gast. (...) Oder vielleicht bin ich das.“ Ob die Sängerin damit tatsächlich einen eigenen Musik-Auftritt ankündigte, ist nicht klar. Sollte die Popmusikerin allerdings tatsächlich selbst singen, wäre es ihre erste Performance nach drei Jahren.

Adeles: Bei „Saturday Night Live“ zeigt sie sich nach Diät erstmals im Fernsehen

Die „Saturday Night Live“-Vorschau ist auch hinsichtlich Adeles Transformation besonders. Der TV-Auftritt am Wochenende ist der erste seit Adeles Diät. Zwar postete die Mutter eines Sohns namens Angelo seit ihrer Ernährungsumstellung immer mal wieder Social-Media-Fotos – Bewegtbildmaterial wie das aktuelle Video sind bislang aber eine Seltenheit. Seit ihrer Scheidung von Simon Konecki soll die 32-Jährige über 40 Kilogramm abgenommen haben.

Mit dieser Diät hat Adèle 40 Kilogramm abgenommen Mit dieser Diät hat Adèle 40 Kilogramm abgenommen

Adele selbst kann es offenbar kaum erwarten, wieder ins Blitzlicht zurückzukehren und sich der Welt zu präsentieren. Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie: „Ich bin so aufgeregt und auch absolut verängstigt! Mein allererster Hosting-Gig und ausgerechnet für SNL! (...) Es ist fast zwölf Jahre her, dass ich zum ersten Mal in der Show aufgetreten bin, während einer Präsidentschaftswahl, was meine Karriere in Amerika in Schwung gebracht hat. Also schließt sich der Kreis.“ 2008 hatte Adele ihr SNL-Debüt gegeben.

Adele – Mehr zum Thema: