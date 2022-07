Berlin Die Welt werde immer anfälliger für Ausbrüche von Infektionskrankheiten, warnt eine britische Expertin. Aktuelle Nachrichten zum Virus.

Eine britische Forscherin mahnt zur besseren Vorbereitung auf Krankheitsausbrüche

Die WHO erklärt den Affenpocken-Ausbruch zur internationalen Notlage

In den USA sind zwei Fälle von Affenpocken bei Kindern bestätigt worden

95 Prozent der Affenpocken-Fälle sind laut einer Studie die Folge einer Infektion durch sexuelle Kontakte

Die Zahl der Affenpocken-Infektionen steigt weiter

Das RKI meldet neue Zahlen zu den Affenpocken in Deutschland

Berlin. Die Affenpocken breiten sich weiter aus. Am Samstag erklärte der Notfallausschuss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf den Ausbruch in mehr als 50 Ländern zu einer "Notlage von internationaler Tragweite". Die Einstufung hat keine politischen Konsequenzen, dürfte aber den Handlungsdruck auf Regierungen erhöhen. Die Mitgliedsländer entscheiden selbst über mögliche Maßnahmen.

Auch in Deutschland steigt die Zahl der Infektionen weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Freitag auf seiner Webseite bundesweit 2268 Affenpockenfälle aus.

Nachrichten zum Affenpocken-Ausbruch von Sonntag, 24. Juli: Forscherin: Weltgemeinschaft muss sich gegen Ausbrüche besser wappnen

9.24 Uhr: Angesichts der Einstufung des Affenpocken-Ausbruchs als internationale Notlage fordert eine Expertin, sich gegen künftige Epidemien besser zu wappnen. "Unsere Welt wird immer anfälliger für Ausbrüche von Infektionskrankheiten", erklärte Josie Golding, Chefepidemiologin der britischen Forschungseinrichtung Wellcome Trust, am Samstag. Die Einstufung sollte Regierungschefs an die derzeitigen Schwächen der Weltgemeinschaft erinnern, solchen Herausforderungen zu begegnen.

"Während die Affenpocken-Fälle weiterhin zunehmen und sich in mehr Ländern ausbreiten, stehen wir jetzt einer doppelten Herausforderung gegenüber: eine endemische Krankheit in Afrika, die seit Jahrzehnten vernachlässigt wird, und einem neuen Ausbruch, der marginalisierte Gruppen betrifft", schrieb sie. Die internationale Zusammenarbeit müsse verstärkt werden.

Die Forschung müsse klären, warum man bei den Affenpocken neue Übertragungsmuster sehe und was man dagegen unternehmen könne. "Wir können es uns nicht leisten, darauf zu warten, dass Krankheiten eskalieren, bevor wir eingreifen."

Affenpocken-Impfung in Montreal, Kanada. Foto: Graham Hughes/The Canadian Press via AP/dpa

Nachrichten zum Affenpocken-Ausbruch von Samstag, 23. Juli: WHO erklärt Affenpocken-Ausbruch zu einer internationalen Notlage

16.23 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Affenpocken-Ausbruch in mehr als 50 Ländern zu einer "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt. Das gab WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Die Einstufung soll die Aufmerksamkeit der Mitgliedsländer erhöhen, hat aber keine direkten praktischen Folgen, denn die Regierungen entscheiden selbst über etwaige Maßnahmen in ihren Ländern. Lesen Sie dazu: Affenpocken – Was die Ausrufung der Notlage bedeutet

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Foto: Andreas Arnold/dpa

Affenpocken bei zwei Kindern in den USA nachgewiesen

5.34 Uhr: In den USA sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC mittlerweile zwei Fälle von Affenpocken bei Kindern bestätigt worden. Beide seien in dieser Woche nachgewiesen worden, sagte die stellvertretende Leiterin der CDC-Abteilung für Krankheitserreger mit hohem Risiko und Pathologie, Jennifer McQuiston, am Freitagabend (Ortszeit). Insgesamt gebe es in den USA inzwischen mehr als 2800 bestätigte Fälle.

Bei einer Affenpocken-Infektion können Hautausschlag, geschwollene Lymphknoten, Entzündungen in der Genital- und Analregion sowie Fieber, Schüttelfrost und Muskelschmerzen auftreten. In der Regel verläuft die Krankheit nicht tödlich. Die meisten Betroffenen sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation Männer, die Sex mit Männern haben. Generell kann sich aber jeder infizieren, der engen körperlichen Kontakt mit Infizierten hat.

Eine elektronenmikroskopische Aufnahme von Affenpocken-Viren. Foto: Andrea Männel/Andrea Schnartendorff/RKI/dpa

Nachrichten zum Affenpocken-Ausbruch von Freitag, 22. Juli: Studie: 95 Prozent der Affenpocken-Fälle sind Folge einer Infektion durch sexuelle Kontakte

6.07 Uhr: 95 Prozent der Affenpocken-Fälle sind laut einer Studie die Folge einer Infektion durch sexuelle Kontakte. Für die am Donnerstag im Fachmagazin "New England Journal of Medicine" veröffentlichte Untersuchung werteten Wissenschaftler 528 bestätigte Infektionen in 16 Ländern zwischen dem 27. April und dem 24. Juni aus.

"Es ist wichtig zu betonen, dass die Affenpocken keine Geschlechtskrankheit im traditionellen Sinne sind; sie können durch jede Art von engem körperlichen Kontakt übertragen werden", erklärte Studienautor John Thornhill. "Unsere Arbeit legt aber nahe, dass die meisten Übertragungen in Verbindung mit sexueller Aktivität stehen - hauptsächlich, aber nicht ausschließlich zwischen Männern, die Sex mit Männern haben."

Der Studie zufolge waren 98 Prozent der Infizierten homosexuelle oder bisexuelle Männer. 41 Prozent waren mit dem HI-Virus infiziert, das Medianalter betrug 38 Jahre.

Nachrichten zum Affenpocken-Ausbruch von Donnerstag, 21. Juli: WHO-Notfallausschuss zu Affenpocken tagt

9.30 Uhr: Wegen der Affenpocken-Nachweise in Dutzenden Ländern tagt an diesem Donnerstag in Genf zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen ein Krisenteam. Die Experten beraten, ob die zuvor nur aus wenigen afrikanischen Ländern bekannten Infektionen bei Menschen wegen der weltweiten Ausbreitung eine "Notlage von internationaler Tragweite" darstellt. Das ist die höchste Alarmstufe, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verhängen kann. Praktische Auswirkungen hat das auf Anhieb nicht. Es soll Regierungen aufrütteln, damit sie Maßnahmen zur Eindämmung einer Ausbreitung erlassen. Jedes Land entscheidet darüber selbst.

Der Affenpocken-Notfallausschuss mit 16 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berät am Donnerstagnachmittag. Es galt in Genf als eher unwahrscheinlich, dass die Ergebnisse dieser Beratungen vor Freitag veröffentlicht werden.

1140 Fälle in Berlin – hohe Impfnachfrage

7.20 Uhr: Rund zwei Monate nach dem ersten nachgewiesenen Fall von Affenpocken in Deutschland ist die Zahl der entdeckten Erkrankungen auf mehr als 2000 gestiegen, wobei Berlin weiter besonders betroffen ist. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales der Hauptstadt wies am Dienstag 1140 Betroffene aus, von denen fast alle männlich sind. Bundesweit sind dem Robert Koch-Institut (RKI) bisher genau 2033 Fälle gemeldet worden.

Impfungen gegen Affenpocken, die bislang nur bestimmten Gruppen empfohlen werden, sind in Berlin Mitte vergangener Woche angelaufen. Die Senatsverwaltung für Gesundheit sprach auf Anfrage von einer sehr hohen Nachfrage. Wie viele Menschen schon geimpft wurden, sei aber noch nicht klar. "Das Impfmonitoring läuft gerade an, uns liegen noch keine validen Zahlen vor", hieß es. Die rund 8000 in Berlin verfügbaren Impfdosen werden nach Einschätzung der Behörde aber schnell aufgebraucht sein. "Deshalb brauchen wir vom Bund zeitnah weitere Impfdosen."

Nachrichten zum Affenpocken-Ausbruch von Dienstag, 19. Juli: US-Epidemiologe: Befinden uns schon in einer Pandemie

15.25 Uhr: Der US-amerikanische Epidemiologe und Gesundheitsforscher Eric Feigl-Ding warnt vor dem weiteren Verlauf der Affenpocken. "Exponentielles Wachstum auf fast 13.000 Fälle weltweit", schreibt er auf Twitter. Im August rechne er mit Zahlen um die 100.000. "Ist das schon eine Pandemie? Auf jeden Fall!", so Feigl-Ding.

Die Test- und Präventionsstrategien hält er in diesem Zusammenhang für unterentwickelt, das Treffen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 21. Juli zur Diskussion der Affenpocken zu spät. "Wir sind so schlecht auf die Affenpocken vorbereitet, dass es nicht einmal mehr lustig ist", twittert Feigl-Ding.

⚠️Exponential surge to almost 13,000 #monkeypox cases globally—with no signs of slowing—on track to hit 100,000 in August 👀(per earlier forecast). The next @WHO meeting to discuss making a public health emergency declaration is… in 4 days on July 21. Pandemic yet? Heck yeah. 🧵 pic.twitter.com/M1zvmn1ayV — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) July 18, 2022

Mehr als 2000 Fälle von Affenpocken in Deutschland

12.40 Uhr: Rund zwei Monate nach dem ersten nachgewiesenen Fall von Affenpocken in Deutschland ist die Zahl der entdeckten Erkrankungen auf mehr als 2000 gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Dienstag auf seiner Webseite genau 2033 Betroffene in Deutschland aus. Mit Ausnahme von zwei Frauen sind demnach alle Erkrankten Männer. "Die Übertragungen erfolgen in diesem Ausbruch nach derzeitigen Erkenntnissen in erster Linie im Rahmen von sexuellen Aktivitäten, aktuell insbesondere bei Männern, die sexuelle Kontakte mit anderen Männern haben", schreibt das RKI. Grundsätzlich kann sich mit dem Virus jeder anstecken, der engen körperlichen Kontakt mit einem Infizierten hat.

Die Krankheit verläuft nach RKI-Angaben bei den meisten Menschen mild und heilt in der Regel von alleine ab. Schwere Verläufe sind aber möglich, insbesondere bei Kindern oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Affenpocken: Stiko empfiehlt Impfung bei bestimmten Gruppen Affenpocken: Stiko empfiehlt Impfung bei bestimmten Gruppen

Ältere Nachrichten zum weltweiten Ausbruch der Affenpocken lesen Sie hier.

