Die Zahlen sind erschreckend: Rund 2000 Menschen sind nach mehreren starken Erdbeben in Afghanistan bereits ums Leben gekommen. Das teilte die Taliban-Regierung am Sonntag der dpa mit. Die Zahl der Verletzten sei enorm hoch, sagte Abdul Wahid Rajan aus dem Ministerium für Information und Kultur.

Unterdessen suchten Angehörige und Rettungskräfte weiter unter den Trümmern nach Überlebenden. Das UN-Nothilfebüro OCHA ging am Samstag zunächst von mehr als 100 Toten aus wenngleich die Zahl der Opfer noch steigen werde, da zahlreiche Menschen unter eingestürzten Gebäuden eingeschlossen sind.

Afghanistan: In welchen Gebieten das Erdbeben besonders heftig wütete

Mehrere Dörfer in der stark betroffenen Grenzprovinz Herat sind Behördenangaben zufolge komplett zerstört worden. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren von der Erdbeben-Katastrophe insgesamt rund 4200 Menschen betroffen, mindestens 600 Häuser wurden zerstört. Alleine in das größte Krankenhaus der Provinzhauptstadt Herat seien gut 200 Tote und rund 700 Verletzte gebracht worden, hieß es aus medizinischen Kreisen.

Aus Sorge vor Gebäudeeinstürzen haben Anwohner in Herat ihre Häuser verlassen. Foto: Mashal/XinHua/dpa

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich bestürzt und sprach den Hinterbliebenen der Opfer sein Beileid aus, wie UN-Sprecher Stephane Dujarric in New York erklärte. Guterres rief die internationale Gemeinschaft auf, die vom Erdbeben betroffene afghanische Bevölkerung vor allem mit Blick auf den kommenden Winter zu unterstützen.

Der gut vernetzte afghanische Journalist Bilal Sarwari teilte auf der Plattform X, ehemals Twitter, Videos von den Rettungsarbeiten. Die Bilder zeigten Häuser, die komplett in Trümmern lagen. „Die ruhige Schönheit von Herat wurde durch ein unbarmherziges Erdbeben zerstört, das ganze Dörfer in Schutt und Asche gelegt hat“, schrieb Sarwari.

Afghanistan: So stark waren die Erdbeben

Am Samstagmorgen hatten mindestens acht Beben innerhalb kurzer Zeit die Grenzregion nahe dem Iran erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke auf Werte zwischen 4,6 und 6,3. Die Erdstöße ereigneten sich am Morgen nordwestlich der afghanischen Grenzstadt Herat, in einer geringen Tiefe von rund zehn Kilometern.

Auch im Nachbarland Iran waren die Beben zu spüren. Bewohner der rund 300 Kilometer von der Erdbebenzone entfernten Millionenmetropole Maschhad im Iran erzählten, dass Häuserwände gezittert hätten.

Immer wieder ereignen sich schwere Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen. Bei einem verheerenden Beben kamen 2022 in Afghanistan mehr als 1000 Menschen ums Leben. Nach mehreren Jahrzehnten Konflikt sind viele Häuser schlecht gebaut. Erdbeben richten daher oft große Schäden an. (dpa)

