Tirana/Durrës. Bei einem starken Erdbeben an Albaniens Küste starben am Dienstag Dutzende Menschen. Jetzt bebte die Erde schon wieder in der Region.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

27 Tote bei Erdbeben – Nächster Erdstoß erschüttert Albanien

Nach dem schweren Erdbeben in Albanien mit Dutzenden Toten am Dienstag ist das Land auch am Mittwoch von einem schweren Erdstoß erschüttert worden. Nach Angaben des Deutschen Geoforschungszentrums ereignete sich das Beben mit einer Stärke von 5,3 am Mittwochnachmittag westlich der albanischen Hauptstadt Tirana. Welche Auswirkungen dieses Beben hat, ist noch unklar.

Am Dienstag war Albanien vom schwersten Erdbeben seit Jahrzehnten getroffen worden. Menschen rannten in Panik aus ihren Häusern, zahlreiche Gebäude im Westen des Landes stürzten in sich zusammen. Bislang wurden 27 Todesopfer geborgen, wie das albanische Verteidigungsministerium mitteilte.

Die Zahl der Verletzten bezifferte das Ministerium auf 650. Auch am Mittwoch wurden noch Opfer unter den Trümmern vermutet. 46 Überlebende wurden von Rettern inzwischen aus den Trümmern gezogen. Hilfsorganisationen suchen weiter nach Verschütteten und Verletzten. Bergungseinsätze laufen unter Hochdruck.

Erdbeben in Albanien – Das muss man wissen:

27 Menschen sind am Dienstag bei Erdbeben in Albanien getötet worden

Hunderte Menschen wurden verletzt, Dutzende Überlebende aus den Trümmern gezogen

Am Mittwoch erschütterte ein zweites starkes Beben Albanien

Bereits im September war das Land von einem schweren Erdbeben verwüstet worden

Auf Spendenplattformen wie gofundme bitten Helfer um Geld für den Wiederaufbau

Ministerpräsident Edi Rama erklärte den Mittwoch zum nationalen Trauertag. Staatliche Institutionen senkten die albanische Flagge auf halbmast. Außerdem kündigte Rama auf einer Regierungssitzung am Mittwochmorgen die Verhängung des Ausnahmezustands für die am schlimmsten betroffenen Regionen Tirana und Durrës an.

Tote bei schwerstem Erdbeben in Albanien seit Jahrzehnten Tote bei schwerstem Erdbeben in Albanien seit Jahrzehnten

Erdbeben in Albanien war auch in Süditalien zu spüren

Das erste Erdbeben hatte am frühen Dienstagmorgen den Westen des kleinen Balkanstaats erschüttert. Die Bewegung der Erde war über die Landesgrenzen hinaus zu spüren, so etwa in Nordwestgriechenland, Südserbien und in Teilen Süditaliens.

So entsteht ein Erdbeben So entsteht ein Erdbeben

Videos, die von Anwohnern im Internet verbreitet wurden, zeigten eingestürzte Gebäude und Menschen, die sich in Sicherheit brachten. Besonders stark getroffen wurde die Stadt Durrës.

Das Epizentrum des Bebens soll nur zehn Kilometer nördlich der Hafenstadt und 30 Kilometer westlich von Tirana in zehn Kilometern Tiefe gelegen haben. Das Institut für Geowissenschaften in Tirana und das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam gaben die Stärke mit 6,3 an, die US-Erdbebenwarte (USGS) mit 6,4.

Eine Karte zeigt das Epizentrum des Erdbebens in Albanien. Foto: Henriette Anders / bm infografik

Auf der Plattform gofundme.com waren unter dem Stichwort „Tërmeti“ – also Erdbeben – schon kurz nach dem Beben zahlreiche Initiativen für Spenden gestartet worden. Mehrere Organisationen bitten über das Crowdfunding-Portal um Hilfe für den Wiederaufbau und für betroffene Menschen.

Bei einer Serie schwächerer Erdbeben in Albanien waren im September mehr als 100 Menschen verletzt und Hunderte Gebäude beschädigt worden. Die Stärke dieser Beben lagen zwischen 4,4 und 5,8.

Der Mittelmeerraum gehört zu den aktivsten Erdbebenregionen Europas. Albanien ist dort eines von vielen Küstenländern und hat knapp drei Millionen Einwohner.

Erdbeben – mehr zum Thema

• Ratgeber: Mehr Sicherheit im Urlaub: Diese App warnt vor Katastrophen

Im November hatten ähnlich starke Erdbeben bereits Südfrankreich und die Provinz L’Aquila in Italien erschüttert. Todesopfer hatte es dabei nicht gegeben. Anfang des Monats hatte auch in Deutschland die Erde gebebt: Ein Beben mit der Stärke 3,8 wurde in der schwäbischen Alb gemessen.

(dpa/br)