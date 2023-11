Amokdrohung an Dorstener Schule? Schüler wurden evakuiert

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei in einer Dorstener Schule im Einsatz. Dort hat es am Mittwochvormittag einen Drohanruf gegeben.

Ein Drohanruf sorgt am Mittwochmittag an einer Dorstener Schule für ein großes Polizeiaufgebot: Laut Polizeisprecher habe es einen Drohanruf gegeben. Zu dem genauen Wortlaut der Computer-generierten Stimme konnte der Sprecher noch nichts sagen. Auf Rückfrage der Redaktion erklärt er, der Unterricht an der Neuen Schule im Stadtteil Holsterhausen sei vorzeitig beendet worden, die Schülerinnen und Schüler seien evakuiert.

Dass es sich bei dem Anruf um eine Amokdrohung handelt, konnte der Sprecher auf Rückfrage nicht bestätigen. Laut WDR-Informationen habe sich die Drohung jedoch auf einen angeblich bevorstehenden Amoklauf bezogen. Nach dem ominösen Anruf hätten Schüler der Neuen Schule außerdem eine verdächtige, angeblich maskierte Person beobachtet.

SEK-Einsatzkräfte in Dorstener Schule

Momentan seien SEK-Einsatzkräfte in den Schulgebäuden. Sie würden nun die Räume nach und nach durchsuchen. Eine Polizeiübung der Duisburger Einsatzhundertschaft und einem Zug der Einsatzhundertschaft der Behörde in Recklinghausen, die ursprünglich an der MSV-Arena in Duisburg trainieren wollten, musste wegen des Einsatzes abgebrochen werden.

Bislang habe es keine weiteren Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage gegeben, bestätigt ein Sprecher der Münsteraner Polizei auf Nachfrage. Eltern, die aus Sorge zur Schule gekommen seien, seien von den Einsatzkräften in die Turnhalle geschickt worden. Einige Straßen in der Nähe der Schule seien gesperrt.

Außerdem berichtet der WDR davon, dass es bereits in der vergangenen Woche einen doppelten Polizeieinsatz an der Neuen Schule in Dorsten gegeben haben soll. Laut Auskunft der Polizei, weil eine Schülerin geschlagen worden sein soll und bei einem Schüler ein Messer gefunden worden sei, heißt es in dem Artikel. Auf Rückfrage dieser Redaktion bestätigt der Polizeisprecher der Polizei Recklinghausen dies nicht.

