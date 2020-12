Rund 90 Menschen wurden verletzt, als dieses silberne Auto am Rosenmontag in Volkmarsen ungebremst in die Menschenmenge fuhr. Nun wurde Anklage gegen den 30-jährigen Fahrer erhoben.

Attacke mit Auto Auto-Attacke an Rosenmontag in Volkmarsen: Anklage erhoben

Volkmarsen. Gegen den 30-Jährigen, der am Rosenmontag mit seinem Auto in den Rosenmontagszug in Volkmarsen gefahren ist, wurde jetzt Anklage erhoben.

Nach der Attacke mit einem Auto auf den Rosenmontagsumzug im nordhessischen Volkmarsen am 24. Februar hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Der 30-Jährige soll bewusst und ungebremst mit 50 bis 60 Stundenkilometern in die Menge von Teilnehmern und Zuschauern gefahren sein und dabei zahlreiche Menschen, darunter viele Kinder, zum Teil schwer verletzt haben.

Der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Georg Ungefuk, bestätigte eine Anklage wegen versuchten Mordes in 91 Fällen, gefährliche Körperverletzung in 90 Fällen und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. „Eine Vielzahl von Menschen soll durch die Tat traumatisiert und erheblich psychisch beeinträchtigt worden sein“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Ermittlern sehen das Mordmerkmal der Heimtücke

Die Behörde geht in ihrer 172 Seiten langen Anklageschrift vom Mordmerkmal der Heimtücke aus. „Wie die Ermittlungen ergaben, soll er die Tat geplant haben“, so Ungefuk. Bereits am Vortag des Anschlags habe er seinen Pkw so platziert, dass ihm eine ungehinderte Einfahrt in den abgesperrten Rosenmontagszug-Bereich möglich war. Zudem habe er in seinem Fahrzeug eine Videokamera („Dashcam“) installiert, um die Auto-Attacke frontal aufzuzeichnen.

Dem Sprecher der Strafverfolgungsbehörde zufolge kam den Ermittlern zugute, dass zahlreiche Passanten Video-Aufnahmen von Karnevalsumzug in Volkmarsen – der 7000-Einwohner-Ort liegt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen – gemacht hätten: „Durch die Auswertung der Bewegtbilder konnten wir den Tatablauf sehr gut rekonstruieren.“

Beschuldigter schweigt nach wie vor

Auf die Mithilfe des mutmaßlichen Täters konnten Polizei und Staatsanwaltschaft bislang nicht bauen: „Der Mann hat vom Beginn des Verfahrens bis heute noch keine Angaben gemacht.“ Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen soll er bei der Auto-Attacke nicht gestanden haben.

Schmerz und Schrecken statt Spaß an Karneval: Volkmarsen in Nordhessen stand nach der Amokfahrt beim Rosenmontagszug unter Schock. Foto: Uwe Zucchi / dpa

Die Befragung seines persönlichen Umfeldes und die Auswertung seiner Datenträger hätten keine Hinweise auf ein mögliches Motiv gegeben, so Ungefuk weiter. „Uns liegen auch keine Anhaltspunkte auf einen Auslöser für diese Tat vor.“

Erkenntnisse auf eine „bestimmte politische Gesinnung, eine religiöse Motivation oder ein Ereignis in der Vergangenheit“, die das Attentat erklären könnten, seien bei den Ermittlungen ebenfalls nicht zum Vorschein gekommen.

Mutmaßlicher Täter hatte nur wenige soziale Kontakte

Was die „sehr umfangreichen“ Ermittlungen dem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft zufolge nicht einfacher gemacht haben: „Der Beschuldigte lebte isoliert, hatte nur wenige soziale Kontakte. Also nur wenige Menschen, die überhaupt Angaben zu ihm machen konnten.“

Die Anklageschrift liegt jetzt beim Landgericht Kassel. Die dortige Schwurgerichtskammer entscheidet über die Eröffnung des Hauptverfahrens.