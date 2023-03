Hamburg. Tödliche Schüsse bei den Zeugen Jehovas: Die Polizei Hamburg äußerte sich zu den Geschehnissen am Donnerstagabend. Ein Überblick.

Bei einem Amoklauf in einem Gebäude der Zeugen Jehovas wurden am Donnerstagabend in Hamburg mehrere Menschen getötet – darunter auch der mutmaßliche Täter. Am Freitagmittag äußerten sich die Behörden zu den Geschehnissen und zum aktuellen Stand der Ermittlungen.

Amoklauf in Hamburg: Das ist bisher bekannt

Demnach wurde am Donnerstagabend ab 19.00 Uhr eine Veranstaltung im Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Hamburg-Alsterdorf abgehalten. Um 21.08 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein – Zeugen meldeten Schüsse.

Die Polizei spricht inzwischen von einem Amoklauf. Mit dem Täter eingeschlossen sollen sieben Menschen getötet worden sein, zudem ein ungeborener weiblicher Fötus im Alter von 28 Wochen. Mindestens acht weitere seien zum Teil schwer verletzt.

Bei dem mutmaßlichen Täter, Philipp F., soll es sich um ein ehemaliges Mitglied der christlich-fundamentalistischen Religionsgemeinschaft handeln. Mehr Informationen zu den Zeugen Jehovas finden Sie hier. (fmg)

Bilder des Großeinsatzes nach dem Amoklauf in Hamburg Bilder des Großeinsatzes nach dem Amoklauf in Hamburg Bestatter bringen eine abgedeckte Bahre zu ihrem Fahrzeug am Gebäude der Zeugen Jehovas im Stadtteil Hamburg-Alsterdorf. Bei Schüssen während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Foto: Markus Scholz/dpa

Bilder des Großeinsatzes nach dem Amoklauf in Hamburg Polizisten stehen am Freitagmorgen vor einem Gebäude der Zeugen Jehovas. Dort wurden am Donnerstag bei einem Amoklauf mehrere Menschen getötet. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Bilder des Großeinsatzes nach dem Amoklauf in Hamburg Tatort des Amoklaufs war ein Gebäude der Glaubensgemeinschaft im Hamburger Stadtteil Groß Borstel. Foto: epd

Bilder des Großeinsatzes nach dem Amoklauf in Hamburg Noch in der Nacht haben sich Pressevertreter am Tatort versammelt. Foto: Michael Arning

Bilder des Großeinsatzes nach dem Amoklauf in Hamburg Zahlreiche Polizisten waren aufgrund des Amoklaufs im Einsatz. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Bilder des Großeinsatzes nach dem Amoklauf in Hamburg Zum Teil waren die Einsatzkräfte schwer bewaffnet. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Bilder des Großeinsatzes nach dem Amoklauf in Hamburg Ermittler der Spurensicherung stehen vor den Gemeinderäumen der Zeugen Jehovas in Hamburg. Foto: Steven Hutchings/Tnn/dpa

Bilder des Großeinsatzes nach dem Amoklauf in Hamburg In der Nacht liefen die Arbeiten der Polizei am Tatort auf Hochtouren. Foto: Daniel Bockwoldt/picture alliance/dpa

