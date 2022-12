Berlin. In Berlin ist am Freitag das Riesen-Aquarium "Aquadom" geplatzt. 1500 Fische starben. Doch das war nicht das erste Aquarium-Unglück.

Am Freitagmorgen ist in Berlin der sogenannte Aquadom geplatzt. Das nach Angaben des Betreibers "größte, zylindrische frei stehende Aquarium der Welt" zerbarst gegen 5.40 Uhr und 1000 Kubikmeter Wasser traten aus dem Aquarium aus. Fast alle der 1500 Fische, die sich in dem Becken befanden starben. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Dieser Vorfall rund um ein Riesen-Aquarium war aber nicht das erste seiner Art.

Grund für das Platzen des Aquadoms könnte laut Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) Materialermüdung gewesen sein. Die Untersuchungen zum Finden der Ursache laufen derzeit noch. Inzwischen gilt das Hotelgebäude, in dem der Zylinder stand, wieder als sicher. Das Gebäude wurde den Einsatzkräften nach wieder an den Eigentümer zurückgegeben.

Unfall mit Riesen-Aquarium auch in Dubai

Ein Unfall in Bezug auf ein anderes Riesen-Aquarien ist schon seit längerem bekannt. In Dubai hatte die Scheibe des Haifischbeckens in der Dubai Mall einen Riss. Das Becken erstreckt sich über drei Etagen und fasst circa 10 Millionen Liter Wasser. In einem der größten Einkaufszentren der Welt ist das Aquarium eine Hauptattraktion. Unter anderem leben dort Haie und Stachelrochen. Außerdem führt Fußgängertunnel durch das Aquarium hindurch.

Augenzeugen hatten im Februar 2010 berichtet, dass Wasser aus dem Riesen-Aquarium ausgetreten sein soll. Grund soll ein Problem mit den Dichtungsfugen der 75 Zentimeter dicken Glaswänden gewesen sein. Die 1200 Geschäfte mussten evakuiert werden. Verletzte gab es aber keine.

Diese Riesen-Aquarien gibt es weltweit

Das größte Aquarium befindet sich mit dem "Chimelong Ocean Kingdom" in China. In der Stadt Zuhai werden gleich fünf Weltrekorde gehalten. Zum einen steht hier mit 22,7 Millionen Litern das größte Aquariumbecken der Welt, zum anderen gibt es hier mit 36 Metern Breite das größte Sichtfenster weltweit.

Ebenfalls in Asien liegt das zweitgrößte Aquarium der Welt. Das "Marine Life Park" in Sentosa in Singapur fasst 45 Millionen Liter Wasser und lockt mehr als 100.000 Besucher an.

Das "Marine Life Park" Aquarium in Singapur enthält auch eine umstrittene "Delfin-Welt". Foto: Xinhua /Chen Jipeng/ lrz / Imago Images

Das "Oceanogràfic" in Valencia ist mit einem Volumen von 42 Litern Wasser das drittgrößte Aquarium der Welt – und das größte Europas. In den größten Becken des spanischen Aquariums leben Delfine und Beluga-Wale.

Das "Oceanogràfic" in Valencia ist das größte Aquarium Europas. Foto: xAMNATx Panthermedia29096897 / Imago

Das größte Aquarium Nordeuropas befindet sich mit rund 10.000 Quadratmetern in Dänemark. Das "Den Blå Planet Aquarium" beinhaltet mehr als 50 Becken mit tausenden Fischen, die in sieben Millionen Liter Wasser leben.

Das "Den Blå Planet Aquarium" in Dänemark ist das größte Aquarium Nordeuropas. Foto: Dänemarks Nationales Aquarium, Den Blå Planet, Kopenhagen / IMAGO / imagebroker

