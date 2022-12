Arzneihinweise: Lauterbach für gendergerechten Beipackzettel

Lauterbach, Faeser und Lahm: Bewegungsgipfel für mehr Sport in Deutschland

Spitzenpolitiker um die Bundesminister Nancy Faeser und Karl Lauterbach sowie Vertreter des Sports in Deutschland haben beim Bewegungsgipfel in Berlin angekündigt, die Rolle der Bewegung in allen Bereichen der Gesellschaft zu stärken. "Wir starten heute einen Prozess", sagte die auch für den Sport zuständige Bundesinnenministerin Faeser: "Wir wollen Deutschland wieder in Bewegung bringen." Auch der ehemalige Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm setzt sich für mehr Bewegung ein.

Video: Sport