Berlin. Der Astrazeneca-Impfstoff bekommt einen neuen Namen. Gleichzeitig will die EMA das Vakzin nochmal auf seine Sicherheit überprüfen.

Der Astrazeneca-Impfstoff bekommt einen neuen Namen. Das britisch-schwedische Pharmaunternehmen vermarktet sein Coronavirus-Vakzin in der EU künftig unter dem Namen Vaxzevria, wie der Hersteller am Mittwoch mitteilte.

Bislang ist das Präparat unter dem Namen Covid-19 Vaccine AstraZeneca bekannt. "Die Umstellung auf einen dauerhaften Markennamen ist üblich und wurde seit vielen Monaten geplant", so die Mitteilung. Die vollständige Umstellung auf den Namen Vaxzevria werde in sechs Monaten erwartet, hieß es weiter. In anderen Märkten laufe derzeit noch eine Überprüfung.

Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca soll nach einem Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern ab Mittwoch in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden. Lesen Sie hier: Astrazeneca – So kam es zum Impfstopp für Jüngere

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Astrazeneca: EMA prüft Sicherheit des Impfstoffes ein weiteres Mal

Unterdessen hat die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) angekündigt, kommende Woche erneut über die Sicherheit des Impfstoffes zu beraten. Eine Expertengruppe sei am Montag bereits zusammenkommen. Ihr Bericht und weitere Analysen sollten beim Treffen des Sicherheitsausschusses der EMA vom 6. bis 9. April beraten werden. Lesen Sie dazu: Astrazeneca – Für welche Personen der Warnhinweis gilt

Dann werde auch eine Aktualisierung der EMA-Empfehlung erwartet, wie die Behörde auf Anfrage mitteilte. Der Sicherheitsausschuss der EMA hatte zuletzt bekräftigt, dass der Impfstoff "sicher und wirksam" sei, und dass es keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel gebe. Die EMA hatte auch betont, dass Experten weiterhin Fälle von Thrombosen prüfen würden.

(pcl/mit dpa)

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen: