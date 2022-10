Auffahrunfall auf der A44 bei Unna – Mann schwer verletzt

Unna. Auf der A44 zwischen Unna und Werl kam es am Donnerstag zu einem Unfall mit mehreren Autos. Das hat zunächst für eine Sperrung gesorgt.

Bei einem Auffahrunfall mit drei Autos auf der Autobahn 44 zwischen Unna und Werl ist ein Mann schwer verletzt worden.

Wie die Polizei sagte, kam es dort zuvor zu einem anderen Unfall bei dem niemand verletzt wurde. Durch den Unfall entstand jedoch ein Stau, so dass ein 45-Jähriger gegen 22.15 Uhr auf das entstandene Stauende auffuhr. Er konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Auto eines 29-Jährigen vor ihm. Durch die Wucht des Unfalls wurde der 45-Jährige auch in einen nebenstehenden LKW geschleudert.

Der 29-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der 45-Jährige verletzte sich hingegen schwer und wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Versorgung der Verletzten, bemerkten die Rettungskräfte einen Alkoholgeruch beim 45-jährigen Unfallverursacher. Die A44 in Richtung Kassel blieb am späten Donnerstagabend vorerst gesperrt, wurde in der Nacht aber wieder freigegeben. (red mit dpa)

