Berlin Persönliche Dokumente können künftig aus dem Automaten abgeholt werden. Ein Überblick, was sich im November in Deutschland ändert.

Lästige Gänge zum Bürgeramt oder ins Rathaus könnten ab November der Vergangenheit angehören — jedenfalls, wenn man einen neuen Ausweis oder Reisepass abholen will. Denn ab diesem Monat werden die Dokumente dank der neuen Online-Funktion ohne Termin per PIN an speziellen Automaten ausgegeben. Doch das ist nicht die einzige Neuerung. Was sich sonst noch im November in Deutschland ändert — ein Überblick.

Ausweis aus dem Automaten — ohne Termin beim Bürgeramt

Das Warten auf einen Termin beim Bürgeramt oder im Rathaus können sich viele Menschen bald ersparen — jedenfalls teilweise. Denn ab November soll die Abholung von Personalausweisen und Reisepässenerleichtert werden. Gleiches gilt für elektronische Aufenthaltstitel. Wer nicht auf einen Termin warten will, soll per PIN sein Dokument künftig an speziellen Automaten abholen können — ähnlich wie bei Paketstationen.

Thomas Gottschalks letzte „Wetten, dass..?“-Sendung

Diesmal soll wirklich Schluss sein: Seit rund 36 Jahren sorgt Entertainer Thomas Gottschalk – mit kurzen Pausen –für denkwürdige TV-Momente bei der Samstagabendshow „Wetten, dass..?“. Immer wieder hatte er sein Ende verkündet. Am 25. November will er jetzt endgültig seine letzte Sendung moderieren.

Autoversicherung kündigen

Wer seine Autoversicherung wechseln will, kann bis Ende November formlos bei seinem Versicherer kündigen. Beachtet werden muss nur, dass diese Regelung nur dann gilt, wenn das Versicherungsjahr des Vertrages zum 31. Dezember endet. Bei den meisten Verträgen trifft das zu.

Karneval und Fasching: Die fünfte Jahreszeit startet

Die närrische Session beginnt traditionell am Elften im Elften. Das Besondere: In diesem Jahr werden zum Karnevalsauftakt noch mehr Besucher als sonst in Köln erwartet, da er auf einen Samstag fällt. Der Höhepunkt ist am

am 12. Februar 2024.

Katastrophenwarnung auch auf älteren Handys

Bislang gingen Notfallwarnungen im Katastrophenfall über das Warnsystem Cell Broadcast nur an Handys mit aktuellen Betriebssystemen. Ab November will Vodafone das ändern. Wer ein älteres Handy besitzt, soll dann den neuen Broadcast-Kanal 919 auswählen können, um Warnungen zu empfangen.

Neue Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn

Zum ersten Mal in der aktuellen Tarifrunde verhandeln die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn am 9. November. GDL-Chef Claus Weselsky will sich mit Warnstreiks nicht lange aufhalten und die Mitglieder zügig über unbefristete Streiks abstimmen lassen. Ob es noch im November zu Arbeitsniederlegungen kommt, wird sich zeigen.

Fachkräfte sollen leichter einwandern können

Schon lange wird die häufig komplizierte Einwanderung für Fachkräfte nach Deutschland kritisiert. Künftig soll sie vereinfacht werden. Für Fachkräfte aus Drittstaaten mit Hochschulabschluss sollen Verdienstgrenzen für die sogenannte Blaue Karte der EU abgesenkt werden. Zudem wird die Liste der Engpassberufe erweitert, mit denen dieser Aufenthaltstitel beantragt werden kann. Für Fachkräfte mit Berufsausbildung oder Hochschulabschluss muss für einen Aufenthaltstitel die Tätigkeit des Eingewanderten nicht in Verbindung mit seiner Ausbildung oder seinem Abschluss stehen. Für bestimmte Berufe gelten jedoch Ausnahmen.

Schwesig wird neue Präsidentin des Bundesrats

Am 1. November wechselt turnusgemäß die Bundesratspräsidentschaft. Mecklenburg-Vorpommerns MinisterpräsidentinManuela Schwesig (SPD) übernimmt dann das Amt, das vorher Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher(SPD) innehatte.

Atari-Konsole kehrt zurück

Futter für Nostalgiker und Nerds: Die Videospielkonsole Atari 2600, die in den 80er Jahren weit verbreitet war, kommt zurück. Die Neuauflage ist in Deutschland vom 17. November an erhältlich.

