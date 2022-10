Autodieb stiehlt Porsche 911 Oldtimer und wird geblitzt

Hamm. In Hamm hat ein Mann einen Porsche 911 Oldtimer aus einer Tiefgarage gestohlen. Jetzt sucht die Polizei mit einem Blitzerfoto nach dem Dieb.

Ein noch unbekannter Mann hat in Hamm einen Porsche Oldtimer gestohlen. Anschließend ist er mit dem Auto geblitzt worden.

Laut Polizei sah der Besitzer das Auto zum letzten Mal am Donnerstag (18. Juli) gegen 8.30 Uhr. Geblitzt wurde der Verdächtige dann aber erst um 4.53 Uhr am frühen Freitagmorgen (19. Juli). Die Polizei vermutet, dass das Auto wohl kurz vor der Blitzeraufnahme gestohlen wurde. Beim Oldtimer handelt es sich um einen kupfer-braun metallic lackierten Porsche 911 aus dem Jahr 1978. Geparkt war der Wagen in einer Tiefgarage am Nordenwall in Hamm. Für den Diebstahl schraubte der Verdächtige das Kennzeichen eines anderen Auto in der Tiefgarage ab, befestigte es am Oldtimer und flüchtete.

Autodieb in Hamm: Auf der Flucht ließ sich der Unbekannte blitzen. Mit dem Foto sucht die Polizei nach dem Mann. Foto: Polizei Hamm

Auf der Flucht mit dem Wagen wurde er dann von einem Blitzer mit rund 61km/h an der Richard-Wagner-Straße erwischt. Die Polizei sucht mit dem Blitzerfoto nach dem Verdächtigen und bittet um Hinweise auf den Mann unter dieser Telefonnummer: 02381 916-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama