Erfolgreichster Film 2022: „Avatar“ bricht Rekorde

Jake Sully in einer Szene des Films "Avatar 2: The Way Of Water". Der Film kam am 15. Dezember 2022 in die deutschen Kinos.

Berlin. James Camerons Meisterwerk ist schon jetzt der erfolgreichste Film 2022 in den deutschen Kinos – nach Besucherzahlen und nach Umsatz.

"Avatar – The Way of Water" ist auch über den Jahreswechsel weiter auf der Erfolgswelle. In seiner dritten Woche ist das neue Meisterwerk von James Cameron immer noch klar auf Platz eins der deutschen Kinocharts – und hat inzwischen schon die Fünf-Millionen-Besucher-Hürde geknackt: mit exakt 5.159.831 Besuchern.

Aber nicht nur was die Zuschauerzahlen betrifft, ist der Film spitze, sondern auch dem Umsatz nach: Bislang spielte er allein in Deutschland 69.156.974 Euro ein. Damit ist der Science-Fiction-Film bereits der erfolgreichste Streifen, der im Jahr 2022 in den deutschen Kinos anlief. Er ist außerdem der erfolgreichste Film seit Wiederöffnung der Kinos nach dem pandemiebedingten Lockdown.

Auch interessant: Netflix verbietet Account-Sharing – Was Sie wissen sollten

Mehr als drei Mio. Besucher: "Avatar" mit Goldener Leinwand ausgezeichnet

Und steht schon jetzt auf Platz 9 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Weltweit hat der Blockbuster bislang 1,4 Milliarden Dollar eingespielt. Damit ist auch für die Walt Disney Company, die ihn produziert hat, schon jetzt der fünfterfolgreichste Titel aller Zeiten.

Der kanadische Regisseur James Cameron kommt zur Weltpremiere seines Films "Avatar: The Way of Water". Foto: Vianney Le Caer/Invision via AP/dpa

Ende Dezember, nach nur zwei Wochen, hatte "Avatar" (Filmstart:14. Dezember) bereits drei Millionen Besucher in Deutschland verbuchen können. Wofür ihm der Branchenverband HDF Kino die Goldene Leinwand verlieh.

Lesen Sie auch: "Titanic"-Studie: Passte Leonardo DiCaprio doch auf die Tür?

"Avatar" Segen für die deutschen Kinos

Diese Auszeichnung geht an alle Filme, die drei Millionen Zuschauer in einem Zeitraum von 18 Monaten erreichen. Das hat dieser Film allein in 14 Tagen geschafft. Und auch die nächste Auszeichnung, die Goldene Leinwand mit Stern, dürfte ihm sicher sein. Die geht an Filme, die es auf sechs Millionen Zuschauer bringen. Und ein Ende ist erst mal nicht in Sicht.

Für die deutschen Kinos ist der Film damit ein Segen. Denn durch die Pandemie haben die Lichtspielhäuser bis zu einem Drittel ihres Publikums verloren, die Bilanzen fürs vergangene Kinojahr waren entsprechend erdrückend. Aber der Mega-Erfolg von „Avatar“ hat sie dann doch aufgebessert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama