Berlin Bahn und GDL haben den Tarifstreit am Donnerstag für beendet erklärt. Die Eckpunkte des neuen Tarifvertrags in der Übersicht.

Die Bahnreisenden in Deutschland können aufatmen: Die Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) haben sich im Tarifkonflikt auf einen neuen Vertrag mit Laufzeit bis zum 31. Oktober 2023 geeinigt. Das verkündeten GDL-Chef Claus Weselsky und Bahn-Personalvorstand Martin Seiler zusammen mit den beiden Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) und Daniel Günther (CDU) auf einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag.

Während Seiler vom "gordischen Knoten" sprach, der gelöst sei, erklärte Claus Weselsky: "Wir haben eine anstrengende Woche hinter uns und einen guten Kompromiss erzielt. Am Ende des Tages haben wir ein Paket geschmiedet, dass aus Sicht der GDL unsere Eisenbahnerinnen und Eisenbahner verdient haben."

Tarifstreit zwischen GDL und Bahn: Die Eckpunkte des Vertrags

Der GDL-Chef nannte eine "Vielzahl von Verbesserungen bei den Entgelt- und Arbeitszeitbedingungen". Beim kontrovers diskutierten Thema Betriebsrente sagte Weselsky: "Wir haben versprochen die Zusatzversorgung zu erhalten, und das haben wir getan: Die Betriebsrente ist sicher."

Konkret: Die Betriebsrente für "alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner", die bis zum 31. Dezember 2021 eingestellt werden, seien "ein Arbeitsleben lang garantiert", heißt es in einer Mitteilung der GDL. Wer ab 2022 bei der Bahn anfange, beziehe von Beginn an 3,3 Prozent im DEVK-Pensionsfond und "kommt so auch in den Genuss einer vernünftigen Betriebsrente."

Der Fahrplan laut GDL-Papier in der Übersicht:

Dezember 2021: 1,5 Prozent Entgelterhöhung

Gleichzeitig Corona-Beihilfe von 600 Euro für Arbeitnehmer mit mittleren Einkommen und von 400 Euro für Arbeitnehmer mit höheren Einkommen

Januar 2022: Erhöhung sämtlicher Erschwerniszulagen für Handwerker/Werkstattmitarbeiter um zwölf Prozent

März 2022: Corona-Beihilfe von 400 Euro für alle Arbeitnehmer

März 2023: 1,8 Prozent Entgelterhöhung

Und abschließend: "Der Geltungsbereich des Tarifvertrags erfasst alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in allen Eisenbahnverkehrsunternehmen der DB."

Tarifstreit zwischen GDL und Bahn: Drei Streikrunden mit erheblichen Einschränkungen

Nach insgesamt drei Streikrunden, die Deutschland-weit zu erheblichen Einschränkungen im Personen- und Güterverkehr geführt hatten, hatte die Bahn am Wochenende ein neues Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft in den Tagen danach prüfte. In dem Tarifstreit ging es neben Lohn-Fragen auch um den Status der GDL in dem Unternehmen.

