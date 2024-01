Mit einem neuen Angebot wollte die Deutsche Bahn die GDL wieder an den Verhandlungstisch holen – doch die ruft zum nächsten Streik auf.

Streik Bahnstreik in NRW: Diese Zugverbindungen sollen ausfallen

NRW Ab Mittwoch will die GDL fast sechs Tage lang streiken. Auch Pendler in NRW sind massiv vom Bahnstreik betroffen. Welche Züge ausfallen sollen.

Die GDL ruft zum Streik auf und sorgt damit für „massive Beeinträchtigungen“ im Bahnverkehr in NRW.

Sechs Tage lang soll in NRW nur ein Notfallplan der Bahn gelten - viele Züge fallen aus.

Welche Züge sollen trotzdem fahren? Welche Bahnen fallen durch den Streik aus? Wir haben die Verbindungen für Sie in einer Übersicht gesammelt.

Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) sorgt erneut für Tausende Zugausfälle in Deutschland und in NRW. Von Mittwochmorgen (24. Januar / 2 Uhr) bis Montagabend (29. Januar / 18 Uhr) ist ein erneuter Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn angekündigt. Der Güterverkehr soll bereits ab Dienstagabend (18 Uhr) bestreikt werden.

Der Streik wäre damit der Vierte im aktuellen Tarifstreit zwischen Bahn und der Gewerkschaft. Die Bahn selbst spricht von „massiven Beeinträchtigungen“. Mit einem Notfahrplan will die Bahn versuchen, zumindest einige Reisende an ihr Ziel zu bringen. Für NRW sei davon auszugehen, dass dieser wie zuletzt beim Streik Anfang Januar „stabil gefahren werden kann“, sagte eine Bahnsprecherin. Lesen Sie hier: Flixtrain und Co.: Diese Alternativen gibt es zur Bahn

Bahnstreik in NRW: Die GDL hat erneut einen Streik angekündigt. Pendlerinnen und Pendler müssen mit „massiven Einschränkungen“ rechnen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Erst vor rund zwei Wochen hatte die GDL Personen- und Güterverkehr der Bahn lahmgelegt. Von Mittwochmorgen bis Freitagabend fielen Tausende Züge bei der Deutschen Bahn aus. Im Fernverkehr fuhr bei den vorigen GDL-Aktionen lediglich jeder fünfte Zug.

Bahnstreik in NRW: Welche Linien der DB fahren regelmäßig?

RE17 zwischen Hagen und Warburg

RE34 zwischen Dortmund und Siegen

RE42 zwischen Münster und Mönchengladbach

RE53 zwischen Dortmund und Iserlohn

Bahnstreik in NRW: Welche Linien der DB verkehren mit Einschränkungen?

RE2 zwischen Osnabrück und Essen

RB20 zwischen Stolberg-Altstadt und Düren

RB24 zwischen Köln und Euskirchen

RB25 zwischen Köln und Overath

RB27 zwischen Mönchengladbach und Koblenz

RB30 und RB39 zwischen Bonn und Walporzheim

RB33 zwischen Aachen und Heinsberg/Essen

RB51 zwischen Dortmund und Enschede

RB63 zwischen Münster und Coesfeld

RB64 zwischen Münster und Enschede

S1 zwischen Dortmund und Solingen

S3 zwischen Hattingen und Oberhausen

S6 zwischen Essen und Köln

S8 zwischen Hagen und Mönchengladbach

S19 zwischen Düren und Au

S23/RB23 zwischen Bonn und Euskirchen

Bahnstreik in NRW: Welche Linien der DB fallen aus?

RE8 zwischen Mönchengladbach und Koblenz

RE9 zwischen Aachen und Siegen

RE12 zwischen Euskirchen und Köln

RE22 zwischen Kall und Köln

RE41 zwischen Bochum und Haltern am See

RE42 zwischen Münster und Recklinghausen Süd

RE49 zwischen Wuppertal und Wesel

RE57 zwischen Winterberg/Brilon und Dortmund

RB22 zwischen Geroltstein und Trier

RB32 zwischen Dortmund und Duisburg

RB38 zwischen Bedburg und Köln

RB40 zwischen Essen und Hagen

RB43 zwischen Dortmund und Dorsten

RB52 zwischen Dortmund und Lüdenscheid

RB54 zwischen Unna und Neuenrade

S2 zwischen Dortmund und Essen/Recklinghausen

S4 zwischen Unna und Dortmund-Lütgendortmund

S5 zwischen Dortmund und Hagen

S9 zwischen Hagen und Haltern/Recklinghausen

S11 zwischen Bergisch Gladbach und Düsseldorf Terminal

S12 zwischen Köln-Ehrenfeld und Hennef

S68 zwischen Wuppertal und Langenfeld

Bahnstreik in NRW: Pendlerinnen und Pendler - wie hier in Essen - benötigen erneut mehr Geduld als üblich im Bahnverkehr. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Bahnstreik in NRW: Welche Rechte haben Fahrgäste mit gebuchten Tickets?

Fahrgäste haben nach Angaben der Bahn im Rahmen einer Sonderkulanz auch die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits am Montag oder Dienstag zu fahren. Die Zugbindung ist aufgehoben. So sind auch spätere Reisen mit dem gebuchten Ticket möglich. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Die Bahn bittet Fahrgäste darum, sich 24 Stunden vorher über die jeweilige Verbindung zu informieren.

Bahnstreik in NRW: Wie fahren die Linie des National Express?

Auch wenn der Verkehr der Deutschen Bahn stark beeinträchtigt ist, gibt es für Reisende auch in NRW Alternativen. So war - zumindest beim vergangenen Streik der GDL - die Linien von National Express nicht beteiligt. „Die National Express Linien RE 1 (RRX), RE 5 (RRX), RE 6 (RRX), RE 11 (RRX), RE 4 sowie RB 48 und RE 7 verkehren zwar planmäßig im Regelverkehr“, teilt der Konzern damals mit. Reisende müssen teilweise mit höheren Auslastungen rechnen. Aber: Durch den Streik der GDL kann es zu nichtbesetzten Stellwerken und dadurch zu Verspätungen oder Ausfällen kommen.

Bahnstreik in NRW: Wie fährt der Flixtrain?

„FlixBusse und FlixTrains werden wie gewohnt unterwegs sein“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit. Das Unternehmen allerdings sieht eine gestiegene Nachfrage. „Aktuell sind noch ausreichend Tickets verfügbar, sofern notwendig planen wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Buspartnern nach Möglichkeit zusätzliche Busse ein. Es lohnt sich für Fahrgäste zügig zu buchen, um ein Ticket für die gewünschte Verbindung zu erhalten.“

Bahnstreik in NRW: Wie fährt die Eurobahn?

„Die eurobahn wird nicht direkt bestreikt, ist jedoch hiervon betroffen, wenn die Schieneninfrastruktur der DB InfraGO AG bestreikt wird“, teilt das Unternehmen auf der eigenen Homepage mit. Also kann es zu Verspätungen oder Ausfällen kommen, wenn ein Stellwerk bestreikt wird. Wenn möglich, sollen Reisen verschoben werden.

Bahnstreik in NRW: Wie sind die Reaktionen auf die Ankündigung?

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat die Streikankündigung der Lokführergewerkschaft GDL scharf kritisiert. „Ich habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung“, sagte Wissing am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Der Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn nehme „zunehmend destruktive Züge an“.

Bahnstreik NRW: Die GDL ruft erneut zu einem Streik auf. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Bahnstreik in NRW: Wie ist der Verhandlungsstand?

Am Freitag hatte die Deutsche Bahn der Gewerkschaft ein weiteres Tarifangebot unterbreitet. Für die GDL scheint das Angebot allerdings keine Verhandlungsgrundlage zu bieten. „Mit dem dritten und angeblich verbesserten Angebot hat die Deutsche Bahn AG erneut gezeigt, dass sie ihren bisherigen Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiter verfolgt – von Einigungswillen keine Spur“, hieß es in der GDL-Mitteilung.

Bahnstreik in NRW: Wie reagiert die Bahn auf den Streik?

„Die DB setzt auf Kompromisse, die GDL verschärft maßlos den Konflikt“, erklärte ein Bahn-Sprecher am Montagmorgen. „Wer bei einem neuen Angebot mit bis zu 13 Prozent und der Möglichkeit der 37-Stunden-Woche bei gleichem Gehalt noch nicht einmal an den Verhandlungstisch kommt, handelt absolut unverantwortlich.“ Damit spitzt sich der Tarifkonflikt zwischen der GDL und der Bahn weiter zu.

Bahnstreik in NRW: Wie sieht das neue Angebot der Bahn aus?

Das am Freitag präsentierte Angebot der Bahn sieht 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten ab August und weitere 5 Prozent mehr ab April 2025 vor. Zudem ist die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie gleich nach einem möglichen Tarifabschluss vorgesehen. Die Laufzeit soll dem DB-Angebot zufolge bei 32 Monaten liegen.

Lokführern und Zugbegleitern bietet die Bahn darüber hinaus an, ab dem 1. Januar 2026 die Arbeitszeit bei gleichem Gehalt von 38 auf 37 Stunden zu reduzieren. Wer sich gegen die Absenkung entscheidet, bekommt gemäß dem Angebot stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld. In Summe erhielten die Beschäftigten, die bei der aktuellen Arbeitszeit bleiben, mit dem Angebot brutto 13 Prozent mehr Geld als jetzt. Die GDL fordert 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei 12 Monaten Laufzeit.

Bahnstreik in NRW: Sonderhotline geschaltet

Wie die Bahn mitteilt, ist eine Sonderhotline eingerichtet. „Wenn Sie sich telefonisch über die aktuelle Verkehrslage und die Auswirkungen des GDL-Streiks auf den Bahnverkehr informieren möchten, stehen Ihnen unsere Servicemitarbeiter gerne zur Verfügung. Die kostenfreie Hotline erreichen Sie unter der Nummer 08000-996633.“ (mit dpa/AFP)

Weitere Nachrichten aus NRW gibt es hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama