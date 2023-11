Bauarbeiten: Hauptbahnhof Köln ist am Sonntag gesperrt

Symbolbild. Der Kölner Hauptbahnhof wird an diesem Sonntag für zwölf Stunden so gut wie komplett gesperrt. Grund sind Bauarbeiten.

Köln/Aachen. Ausnahmen gibt es nur für S-Bahnlinien, teilt die Deutsche Bahn mit. Und die Strecke Richtung Aachen steht vor einer längeren Sperrung.

Der Kölner Hauptbahnhof wird wegen Bauarbeiten an diesem Sonntag für den Regional- und Fernverkehr gesperrt. Die Sperrung soll um 17 Uhr beginnen und bis zum Montagmorgen (5 Uhr) dauern, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Fern- und Regionalzüge werden umgeleitet und halten nicht am Hauptbahnhof. Lediglich S-Bahnen und die RB 25 sind nicht betroffen und fahren den regulären Weg.

Fernverkehrszüge aus Richtung Koblenz oder Frankfurt halten ersatzweise in Köln Messe/Deutz, Züge aus Brüssel in Köln-Ehrenfeld. Fernzüge aus und in Richtung Ruhrgebiet starten oder enden bereits in Düsseldorf oder Wuppertal/Solingen.

Im Regionalverkehr kommt es laut DB teilweise zu weitreichenden Einschränkungen mit Umleitungen und Ausfällen. Reisende sollten sich im Internet oder in der DB-App über die Fahrplanänderungen informieren, zudem gebe es entsprechende Aushänge auf den Bahnsteigen.

Grund für die Sperrung sind Arbeiten für ein neues elektronisches Stellwerk, das bis Ende 2025 in Betrieb gehen soll. Am Wochenende sollen laut DB unter anderem neue Signalmasten aufgestellt, Weichen umgebaut und Kabel verlegt werden.

Bahnstrecke zwischen Aachen und Stolberg wird für knapp zwei Wochen gesperrt

Wegen Bauarbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Aachen und Stolberg zwischen dem 9. und 17. November sowohl für den Nah- als auch den Fernverkehr gesperrt. Wie die Deutsche Bahn und das private Bahnunternehmen National Express Rail am Freitag mitteilten, wird in dieser Zeit der Durchlass für den Bach Haarbach erneuert. Der Bach soll bei Hochwasser besser abfließen. Die Bahn investiert nach eigenen Angaben rund 3,8 Millionen Euro.

Die ICE-Verbindung zwischen Frankfurt und Brüssel wird während der Arbeiten ohne Halt über den Hauptbahnhof Rheydt umgeleitet, ab 12. November halten die Züge außerdem in Köln-Ehrenfeld statt am Kölner Hauptbahnhof. Die Fahrzeit erhöht sich dadurch um gut eine Stunde. Die Fernverkehrszüge zwischen Aachen und Berlin beginnen beziehungsweise enden in Köln.

Im Nahverkehr fahren zwischen Aachen und Stolberg Ersatzbusse statt der entsprechenden Züge. Betroffen sind die Linien RE1, RE9 und RB20. Die S19 fährt nur nachts zwischen Aachen Hauptbahnhof und Düren.

