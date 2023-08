Berlin. Am Sonntag brennt bei Traunstein ein Zug. Verletzt wird niemand. Doch die Auswirkungen für Bahnreisende könnten noch Tage andauern.

Auf der Bahnstrecke zwischen München und Salzburg gibt es derzeit große Probleme. Der Grund: Am Sonntag brannte ein Arbeitszug im bayerischen Traunstein. Tausende Liter Diesel sind offenbar ausgelaufen. Die Strecke zwischen Rosenheim und Salzburg wird derzeit sehr eingeschränkt mit Fernverkehrszügen befahren. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, liege die Streckenkapazität bei maximal der Hälfte.

Als die Retter am Sonntag eintrafen, war laut der örtlichen Feuerwehr bereits eine dicke, dunkle Rauchsäule zu sehen. Der Reparaturzug brannte lichterloh. Dieser hatte zudem in zwei Tanks rund 6000 Liter Diesel geladen. Einer der Tanks riss und Tausende Liter Dieselkraftstoff liefen aus, so die Feuerwehr. Die Strecke musste zunächst komplett gesperrt werden.

Im bayerischen Traunstein brannte eine Reparaturlok. Die Auswirkungen für Reisende sind groß. Foto: Kreisfeuerwehrverband Traunstein

Zug brennt in Bayern: Reisende warten offenbar stundenlang

Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, standen noch am späten Sonntagabend wegen des Brands viele Reisende an den Bahnhöfen in Traunstein und Übersee. Demnach war es laut Bayerischer Regiobahn (BRB) nicht möglich, einen Busanbieter für den Schienenersatzverkehr zu gewinnen. Die Malteser verteilten am Abend Wasserflaschen.

Lesen Sie auch: Deutsche Bahn – Mit Deutschlandticket ICE fahren? Große Änderung

Nach der Komplettsperrung der Strecke könne der derzeit eingleisige Verkehr laut dem BR allerdings nur so lange aufrechterhalten werden, bis die Aushubarbeiten beginnen. Wegen des ausgelaufenen Diesel müsse der Boden aus Umweltschutzgründen großflächig ausgehoben werden. Währenddessen wird der Bahnverkehr auf der Strecke offenbar komplett eingestellt werden. (bef)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama