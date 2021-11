Polizisten durchsuchen ein Waldgebiet bei Memmingen. Am Vormittag war in der Nähe eine 16-Jährige tot aufgefunden worden.

Memmingerberg In Bayern ist am Montagmorgen eine Jugendliche tot aufgefunden worden. Jetzt stehen ein 25-Jähriger und eine 15-Jährige unter Verdacht.

In Bayern ist eine 16-Jährige in der Nähe des Memminger Flughafens tot aufgefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, ist die Jugendliche an massiver äußerer Gewalteinwirkung gestorben.

Ein polizeibekannter 25-Jähriger und eine 15-Jährige wurden als tatverdächtig festgenommen. „Wie die Tatbeteiligungen im Einzelnen sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, sagte ein Polizeisprecher. Man gehe davon aus, dass die Jugendliche bereits am Sonntagabend getötet worden war.

Die Getötete und die Festgenommenen kannten sich

Die junge Frau war am Montagmorgen gefunden worden, nur wenige Stunden später kam es zu den Festnahmen. „Umfeldermittlungen“ hätten die Polizisten so schnell zu den beiden Tatverdächtigen geführt, sagte der Sprecher. Die beiden Verdächtigten und die Getötete hätten sich gekannt.

Es sei noch nicht sicher, ob die 16-Jährige an dem „Auffindeort“ nahe des Flughafens getötet worden sei. Am Montagabend durchsuchten Polizisten mit Taschenlampen ein Waldstück in der Nähe des Fundortes nach Spuren.

16-Jährige war seit Sonntagabend nicht mehr zu erreichen

Die Eltern des Mädchens hatten am Montag die Polizei informiert, dass ihre Tochter seit Sonntagabend nicht mehr zu erreichen sei. Die Tatverdächtigen sollen am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

