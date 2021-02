Bei Maastricht: Verletzte durch herabstürzende Flugzeugteile

Vom Himmel gefallen: Ein Metallteil eines Flugzeugmotors steckt in einem Autodach. Herabstürzende Flugzeugteile einer Boeing haben in Meerssen bei Maastricht in den Niederlanden zwei Menschen verletzt.

Maastricht. Zwei Menschen sind nahe Maastricht (Niederlande) von Flugzeugteilen verletzt worden. Eine Boeing verlor kurz nach dem Start Metallteile.

Herabstürzende Flugzeugteile einer Boeing haben in den Niederlanden zwei Menschen verletzt. Kurz nach dem Start sei ein Brand in einem der vier Motoren der Maschine ausgebrochen, teilte die Polizei in Maastricht am Samstag mit.

Über Meerssen im Norden von Maastricht seien einige Metallstücke auf die Erde gefallen. Mehrere Autos und Häuser wurden demnach beschädigt. Eine ältere Frau wurde am Kopf getroffen und musste im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Kind wurde den Angaben zufolge leicht verletzt und erlitt Brandwunden, als es Trümmerstücke vom Boden aufheben wollte.

Boeing war auf dem Weg von Maastricht nach New York

Die Behörden untersuchen den Vorfall. Das Flugzeug sei später im belgischen Lüttich gelandet. Es war eigentlich unterwegs von Maastricht Aachen Airport nach New York. (dpa)

