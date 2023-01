Vatikan/Berlin Der emeritierte Papst Benedikt XVI. wird am Donnerstag im Vatikan beerdigt. Hier finden sie alle Infos zum Ablauf der Trauerfeier.

Die Beerdigung des emeritierten Papstes Benedikt XVI. am Donnerstag, 5. Januar, ist ein Novum in der Geschichte der Katholischen Kirche. Zuletzt war vor 700 Jahren ein Papst zurückgetreten, noch nie hat sein Nachfolger die Trauerfeier für seinen Vorgänger zelebriert.

Benedikt war am Silvestertag des vergangenen Jahres im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten im Alter von 95 Jahren gestorben. Von 2005 bis zu seinem freiwilligen Rücktritt im Februar 2013 stand der als Joseph Ratzinger geborene Theologe an der Spitze der Katholischen Kirche. Im Anschluss lebte er zurückgezogen in einem Kloster. Wie die Beerdigung abläuft, welche Trauergäste erwartet werden und wo Sie die Trauerzeremonie mitverfolgen können, erfahren Sie hier.

Ein Kondolenzbuch für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. in der Apostolische Nuntiatur in Berlin. Foto: Annette Riedl/dpa

Was ist mit Papst Benedikt seit seinem Tod am 31. Dezember passiert?

Der emeritierte Papst sei am Silvestertag um 9.34 Uhr gestorben, hatte der Pressesprecher des Vatikan, Matteo Bruni, mitgeteilt. Laut Papst-Sekretär Georg Gänswein habe der Papst in der Nacht gegen 3 Uhr seine letzten verständlichen Wort gesprochen. Auf Italienisch sagte Benedikt demnach "Signore, ti amo", auf Deutsch, "Herr, ich liebe dich."

Wenige Minuten nach Benedikts Ableben eilte Papst Franziskus ans Totenbett seines Vorgängers. Dort soll er schweigend gebetet haben. Der Leichnam des Papstes wurde dann in einem Kleinbus zum Petersdom gefahren, wo es eine kleine, nicht-öffentliche Trauerfeier gab, bei der Benedikts langjähriger Privatsekretär Georg Gänswein dabei war.

In der Morgendämmerung sind diese Nonnen zum Petersdom gekommen, um von Benedikt XVI. Abschied zu nehmen. Foto: Ben Curtis/AP/dpa

Warum wird der emeritierte Papst im Petersdom aufgebahrt?

Die Aufbahrung eines verstorbenen Papstes hat eine lange Tradition in der Katholischen Kirche. In erster Linie soll damit den Gläubigen die Möglichkeit gegeben werden, sich vom Kirchenoberhaupt zu verabschieden. Die Besonderheit bei Benedikt XVI. ist nun, dass er bei seinem Tod kein amtierender Papst mehr war. Trotzdem haben die Verantwortlichen im Vatikan entschieden, dass auch ihm die Ehre einer öffentlichen Aufbahrung zuteil wird.

Seit Montag ist Benedikts Leichnam in einem offenen Holzsarg vor dem Hauptaltar in der Peterskirche aufgebahrt. Er wurde in das rote Ornat eines Papstes eingekleidet. Vorher war spekuliert worden, Benedikt könnte das lilafarbene Ornat eines Bischofs tragen, da er ja nicht als amtierender Papst gestorben ist. Seit Montag können Gläubige im Petersdom Abschied nehmen. Am Mittwoch ist die Kirche seit 7 Uhr geöffnet. Zuletzt hatten sich teilweise lange Schlangen gebildet. Allein am Montag kamen etwa 65.000 Gläubige in die Basilika.

Tausende nehmen Abschied von Benedikt XVI. Foto: Michael Kappeler/dpa

Wann findet die Beisetzung von Papst Benedikt statt?

Das Requiem, also die Totenmesse für Benedikt XVI., beginnt am Donnerstag um 9.30 Uhr auf dem Petersplatz. Schon in den Tagen zuvor war der Platz im Herzen des Vatikan dafür vorbereitet worden. Es wurden Großbildleinwände installiert und Stühle aufgestellt. Zur Trauerfeier werden etwa 60.000 Menschen erwartet, also bei weitem nicht so viele wie zur Trauerfeier für seinen populären Vorgänger Johannes Paul II. Damals waren etwa 300.000 Menschen auf den Petersplatz gekommen.

Abschied von Benedikt XVI. Foto: Oliver Weiken/dpa

Kann ich die Trauerfeier im Fernsehen verfolgen?

Die Trauerfeier auf dem Petersplatz wird von mehreren Sendern live übertragen. Das ZDF ist ab 9.05 Uhr live mit dabei, Phoenix überträgt ab 9 Uhr und das Bayerische Fernsehen bereits ab 8.45 Uhr.

Wer leitet die Trauerfeier für den "Papa emeritus"?

Offiziell wird Papst Franziskus die Trauerfeier für Benedikt leiten und auch die Predigt halten. Weil der 86-Jährige allerdings Probleme mit dem Knie hat und eigentlich operiert werden müsste, soll Kardinal Giovanni Battista Re die Zeremonie am Altar übernehmen. Der Leichnam Benedikts wird beim Requiem in einem Sarg aus Zypressenholz liegen. Obwohl Benedikt nicht mehr amtierender Pontifex war, bekomme er eine Zeremonie und eine Beisetzung wie ein Papst, sagte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni. Es gebe kleine Veränderungen im Vergleich zur üblichen Zeremonie. Unter anderem werde auf Gebete verzichtet, die bei der Feier eigentlich für ein Konklave vorgesehen sind.

Papst Franziskus auf dem Weg zur wöchentlichen Generalaudienz im Vatikan. Foto: Michael Kappeler/dpa

Welche hochrangigen Trauergäste werden erwartet?

Zur Trauerfeier wurden offiziell zwei ausländische Delegationen eingeladen. Eine reist aus Benedikts Heimat Deutschland an. Angekündigt haben sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) als Präsident des Bundesrates sowie Stephan Harbarth, der Chef des Bundesverfassungsgerichts, werden ebenfalls anwesend sein. Aus Bayern, wo Benedikt 1927 geboren wurde, reist Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit einer Delegation an. Angekündigt haben sich unter anderem auch Polens Präsident Andrzej Duda und das italienische Staatsoberhaupt Sergio Mattarella.

Was passiert nach dem Gottesdienst?

Nach dem Gottesdienst wird Benedikts Sarg in den Petersdom getragen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit werde dieser dann in eine Zinkkiste getan, welche schließlich in seine zukünftige Ruhestätte in der Krypta des Petersdoms gelegt wird. Dort fanden auch schon etliche andere Päpste ihre letzte Ruhestätte. Benedikt hatte sich gewünscht, dort beerdigt zu werden, wo einst Johannes Paul II. nach seinem Tod zunächst beigesetzt wurde. Nach seiner Seligsprechung wurden die sterblichen Überreste von Johannes Paul II. in eine Kapelle im Petersdom gebracht.

Zwei Jahrzehnte lang war Georg Gänswein der engste Mitarbeiter und Vertraute von Benedikt XVI. Foto: Michael Kappeler/dpa

Was passiert in Deutschland zu Ehren Benedikts?

In allen katholischen Kirchen in Deutschland sollen zur Beerdigung des früheren Papstes am Donnerstag die Glocken läuten. Man habe allen 27 Bistümern empfohlen, bundesweit gegen 11 Uhr ein Trauergeläut zu ermöglichen, sagte ein Sprecher der Bischofskonferenz am Dienstag der Katholischen Nachrichten-Agentur. Trauernde können sich bis Mittwoch in das offizielle Kondolenzbuch in der Apostolischen Nuntiatur in Berlin jeweils zwischen 10 Uhr und 17 Uhr eintragen. Außerdem liegen Kondolenzbücher im Dom zu Limburg und am Sitz der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn aus. (tok)

