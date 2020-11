In den Kliniken in der Region gilt ab Montag, 2. November, ein allgemeines Besuchsverbot

Besuchsverbot in den Kliniken in der Region ab 2. November

Herzberg. Das Herzberger Krankenhaus hat sich auf einen Anstieg an Covid-19-Erkrankungen vorbereitet.

Angesichts der steigenden Zahlen bestätigter Infektionen mit dem Coronavirus in der Bevölkerung hat sich die Klinikleitung der Helios Klinik Herzberg/Osterode entschieden, vorsorglich ein generelles Besuchsverbot in der Klinik zu erlassen. Das Besuchsverbot gilt ab Montag, 2. November, für unbestimmte Zeit. Darüber informierte die Klinik in einer Pressemitteilung. Das Besuchsverbot erfolge in Abstimmung mit den umliegenden Krankenhäusern der Region aus Göttingen, Northeim, Seesen, Bad Gandersheim, Duderstadt, Hann. Münden und dem Werra-Meißner-Kreis.

Das Besuchsverbot ab 2. November gaben auch die Asklepios Harzkliniken (Goslar, Bad Harzburg und Clausthal-Zellerfeld) sowie die Kliniken Seesen bekannt, ebenso das St. Martini Krankenhaus Duderstadt. Dort sind ausschließlich für Besuche für Patienten in der letzten Lebensphase und mit Unterbringung auf der Intensivstation gestattet. Zwingend notwendige Begleitpersonen sind ebenfalls vom Besuchsverbot ausgenommen.

Besuche nur in Ausnahmefällen gestattet

„Nur in wenigen, streng geregelten Ausnahmen, Einzelfällen, können Patienten Besuch empfangen“, heißt es in der Mitteilung von Asklepios. Dies betrifft demnach Palliativ-Patienten, also denjenigen, die unmittelbar im Sterben befindlich sind. Bei Geburten dürfe der Kindesvater dabei sein.

In der Helios Klinik Herzberg/Osterode sind ebenfalls Angehörige von Palliativpatienten und werdende Väter von dem Besuchs-Verbot ausgenommen, teilt die Klinik mit. Zudem gibt es Ausnahmen für Eltern/Erziehungsberechtigte, wenn die Patienten Kinder sind. Weiter heißt es: „Für Patienteneigentum (Kleidung, Hilfsmittel, o.ä.), das dringend benötigt wird, wird ab sofort eine zentrale Annahmetätigkeit an der Rezeption im Eingangsbereich der Herzberger Klinik eingerichtet. Angehörige sind gebeten, den Koffer/die Tasche zwischen 7 Uhr und 18 Uhr abzugeben.

Klinikgeschäftsführer Johannes Richter sagt: „Uns ist bewusst, dass wir mit dem erneuten Besucherstopp den Patienten und ihren Angehörigen viel abverlangen. Denn wenn Familie und Freunde zu Besuch ins Krankenhaus kommen, fördert das die Genesung. Gleichzeitig erhöhen die sozialen Kontakte das Infektionsrisiko. Hier obliegt uns als Gesundheitsversorger eine besondere Verantwortung für unsere Patienten und unsere Mitarbeiter. Wir bitten alle Patienten und Angehörigen um Verständnis für diese notwendigen Maßnahmen.“

Unsere Zeitung hat sich bei Helios erkundigt, wie sich das Herzberger Krankenhaus auf die aktuelle Lage hinsichtlich der Corona-Pandemie einstellt und wie die Mediziner die Entwicklung in unserer Region einschätzen. Man verfolge die Pandemie-Situation im Landkreis, in den angrenzenden Regionen und in Deutschland sehr aufmerksam, erklärt Klinikgeschäftsführer Richter. Wie im Frühjahr verlaufe das Infektionsgeschehen sehr dynamisch. Konnten damals jedoch oft einzelne Hotspots ausgemacht werden, sei es nun mitunter sehr diffus mit vielen Einzelfällen.

„Ausreichend Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit“

Weiter: „Die Helios Klinik Herzberg/Osterode ist seit Beginn der Pandemie darauf vorbereitet, zeitnah auf dynamische Entwicklungen, einen Anstieg an Covid-19-Erkrankungen und neue Bestimmungen zu reagieren. Der seit Ende Februar eingesetzte Krisenstab der Klinik trifft sich weiterhin regelmäßig, um die aktuelle Situation zu bewerten und das weitere Vorgehen festzulegen. Dazu stehen wir trägerübergreifend auch in einem engen Austausch mit den Kliniken der Region. Entsprechend der aktuellen Bestimmungen halten wir in der Herzberger Klinik stets ausreichend Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit sowie Betten für Covid-19-Patienten frei.“

Der Haupteingang des Herzberger Krankenhauses. Foto: Martin Baumgartner / HK

In der Klinik gebe es eingespielte Abläufe und Konzepte. „Sollte es erforderlich sein, können wir den Klinikbetrieb jederzeit schnell wieder umstellen“, so Richter. „Wir haben bei Helios derzeit rund 1.300 Intensivbetten in Betrieb, die wir personell betreuen können. Aktuell haben wir ausreichend Intensivkapazitäten frei, um elektive Behandlung weiterhin ohne Einschränkungen durchführen zu können.“

Bereits seit Mitte März wurden Mitarbeiter aus anderen Fachbereichen auf der Intensivstation der Klinik eingearbeitet, um das dortige Fachpersonal zu unterstützen.

Um die Sicherheit von Patienten und Mitarbeitern bestmöglich zu gewährleisten, gelte im Herzberger Krankenhaus seit Monaten ein umfassendes Sicherheitskonzept mit strikten Regeln, betont Richter. Bei jedem stationären Patienten werde ein Covid-19-spezifisches Screening und eine Testung auf das Sars-CoV2-Virus durchgeführt. „Unsere Mitarbeiter werden gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts getestet. Sobald ein begründeter Verdacht auf eine Infektion vorliegt oder entsprechende Symptome gezeigt werden, wird der entsprechende Mitarbeiter aufgefordert, zu Hause zu bleiben bzw. den Dienst umgehend zu beenden und sich testen zu lassen“, erläutert er. „Bis zur Vorlage eines negativen Testergebnisses muss er/sie in die häusliche Quarantäne.“

Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen

Die Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen in der Klinik würden den Vorgaben und aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Maßgabe des Landes entsprechen. Covid-19-Patienten, Verdachtsfälle und Nicht-Covid-Fälle werden weiterhin in voneinander getrennten Bereichen untergebracht. Alle Patienten, die in der Klinik aufgenommen werden, erhalten einen Mund-Nasen-Schutz.

Bei der Behandlung von bestätigten Covid-19-Fällen und Verdachtsfällen trägt das Klinikpersonal Schutzkleidung in Form von FFP2-Masken, Schutzkittel, Schutzhaube, Handschuhen und Schutzbrille. „Zudem führen wir eine gründliche Händedesinfektion vor- und nach dem Patientenkontakt durch“, so Richter weiter. „Dank unseres zentralen Helios-Einkaufteams sind und waren wir dabei bisher gut und ausreichend mit den erforderlichen Schutzmaterialien und Desinfektionsmitteln ausgestattet.“ Im gesamten Haus gelte Maskenpflicht sowie entsprechende Abstands- und Verhaltensregeln.

Innerhalb der Klinik seien die Mitarbeiter weiterhin angewiesen, ihre persönlichen Kontakte zu Kollegen auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren und wo immer möglich den Mindestabstand einzuhalten. Das gelte auch für Pausen und Übergaben. „Durch den Einsatz technischer Optionen wie Skype-Konferenzen, reduzieren wir die Kontakte zwischen unseren Mitarbeitern weiter.“

Grippe- und Erkältungssaison

Symbolbild: Behandlung eines Corona-Patienten auf einer Intensivstation des Universitätsklinikum Essen. Foto: Fabian Strauch / dpa

In diesem Jahr bewältigen die Mitarbeiter eine besondere Herausforderung, macht der Klinikgeschäftsführer deutlich: Die noch immer andauernde Corona-Pandemie wird von der - und Erkältungssaison sowie weiteren Atemwegserkrankungen begleitet. „Dabei gibt es nicht die eine sichere Symptomkonstellation, bei der man auf den ersten Blick zuverlässig sagen kann, dass die eine oder die andere Erkrankung vorliegt.“ Deshalb erfolge bei allen Patienten, die die Klinik aufsuchen – nicht nur bei Patienten mit Erkältungssymptomen – bei der Erst-Anamnese ein Covid-19-spezifisches Screening, anhand dessen das mögliche Infektionsrisiko beurteilt wird.

Zusätzlich erfolgt bei allen stationären Patienten eine Testung auf das Sars-CoV2-Virus mittels PCR-Test. Patienten, die aufgrund des Screenings als Verdachtspatient eingestuft werden, werden so lange entsprechend der geltenden Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen als Covid-19-Verdacht behandelt bis das Testergebnis vorliegt.

Telefonische Kontaktaufnahme bei Verdacht auf Covid-19-Erkrankung

„In diesem Zusammenhang möchten wir darum bitten, dass bei Patienten, bei denen bereits vor dem Klinikbesuch ein Verdacht auf oder eine bestätigte Covid-19-Erkrankung besteht, und die aufgrund schwerer Symptome unsere aufsuchen, vorab eine telefonische Kontaktaufnahme unter Telefonnummer 05521/866-301 erfolgt“, so der Klinikgeschäftsführer.

„Beim Eintreffen in der Klinik finden die Patienten am Eingang der Zentralen Notaufnahme eine Klingel, mit der sie sich bei uns anmelden. Unser Personal gibt dann weitere Anweisungen und holt die Patienten ab. Patienten, die über den Rettungsdienst zu uns kommen, werden vom Rettungsdienst bei uns angemeldet. In diesem Fall bitten wir darum, den Rettungsdienst – bestmöglich direkt beim Absetzen des Notrufes – über den Verdacht bzw. die Erkrankung zu informieren.“

Sein Dank gelte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die sich dynamisch verändernden Regeln und Abläufe seit Beginn der Pandemie mit einer hohen Flexibilität und großem persönlichen Einsatz mittragen, so Richter abschließend.