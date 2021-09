Betrugsverdacht: Vier Impfzentrumsmitarbeiter festgenommen

Die Polizei hat am Dienstag vier Mitarbeiter eines Aachener Impfzentrums festgenommen. (Symbolfoto)

Aachen. Weil sie Unterlagen eines Impfzentrums eingesteckt haben sollen, sind vier Mitarbeiter festgenommen worden. Ihre Wohnungen wurden durchsucht.

Vier Mitarbeiter eines Aachener Impfzentrums sind am Dienstag vorläufig festgenommen worden. Es bestehe der Verdacht, dass sie sich möglicherweise in betrügerischer Absicht Originalunterlagen angeeignet hätten, sagte am Mittwoch eine Polizeisprecherin. Genaueres müssten die Ermittlungen ergeben.

Am Dienstagnachmittag habe es einen Polizeieinsatz in dem Impfzentrum der Krankenkassenärztlichen Vereinigung gegeben. Zwei der vier festgenommenen Personen seien aufgefallen, weil sie mit Rucksäcken aus dem Impfzentrum zu einem Auto gegangen seien. Anschließend seien die Wohnungen der Verdächtigen und das Auto durchsucht worden. Die „Aachener Nachrichten“ hatten zuvor über den Fall berichtet.

NRW-Impfzentren schließen zum Monatsende

Die Impfzentren in NRW werden am Donnerstag (30.9.) zum letzten Mal öffnen. Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW, hatte in der vergangenen Woche vor einer Belastung der Städte gewarnt. „Sind die Impfzentren erst einmal geschlossen, gibt es kein schnelles Zurück. Die Städte können sie nicht kurzfristig wieder öffnen,“ sagte Dedy im Gespräch mit dieser Redaktion. (dpa/red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama