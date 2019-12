Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg im Harz ist ein Mensch gestorben. Rund 25 Menschen wurden verletzt.

Mensch stirbt bei Explosion in Mehrfamilienhaus

Blankenburg. Bei einer Explosion in Blankenburg ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Unklar ist, ob der Mann die Explosion selbst provoziert hat.

Blankenburg: Haus-Explosion wohl durch Gasflaschen ausgelöst

Mindestens ein Mensch ist bei einer Explosion in Blankenburg (Harz) in Sachsen-Anhalt getötet worden, elf Menschen wurden bei dem Vorfall und den Rettungsarbeiten verletzt. Das sagte der Bürgermeister von Blankenburg, Heiko Breithaupt, bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 78 Jahre alten Mieter. Bei einer Verletzten könnte es sich nach ersten Erkenntnissen der Ermittler um die Frau des Toten handeln. Die Explosion wurde nach Angaben der Polizei durch Flüssiggas ausgelöst. In der Wohnung des Mieters seien mehrere Flaschen des Stoffes gefunden worden.

Explosion in Blankenburg – Das Wichtigste in Kürze:

In einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg (Landkreis Harz) in Sachsen-Anhalt ist es zu einer Explosion gekommen

Ein 78-jähriger Hausbewohner kam ums Leben

Elf Menschen wurden verletzt

Eine angrenzende Kita wurde evakuiert

Detonation in Mehrfamilienhaus: Ganzer Wohnblock evakuiert

Informationen, dass sich in der Wohnung des 78-Jährigen Weltkriegsmunition befunden haben soll, hätten sich nicht bestätigt, hieß es bei einer Pressekonferenz am Freitagmittag. Die Polizei ging nicht mehr davon aus, dass sich noch explosionsfähiges Material in der Wohnung ist. Der Bürgermeister von Blankenburg konnte ausschließen, dass die Explosion durch eine Gasleitung im Haus ausgelöst wurde – das Haus sei nicht an das Gas-Netz angeschlossen.

Die Detonation hatte sich um 8.55 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg ereignet, wie die Polizei Magdeburg mitteilte.

Die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk sind vor Ort. Der gesamte Wohnblock wurde nach der Explosion evakuiert. Nach Angaben des Technischen Hilfswerk soll bis zum frühen Freitagabend klar sein, ob die Wohnungen wieder betreten werden können. Erst wenn die Statik es zulasse, könnten auch Ermittler in die Wohnung, in der die Explosion ausgelöst wurde.

Schwarz verrußt sind Balkone eines Mehrfamilienhauses nach einer Explosion. Foto: Matthias Bein / dpa

Wie der MDR weiter berichtet, hätten Personen bewusstlos auf der Straße gelegen. Mehrere Decken und Wände seien beschädigt worden, heißt es weiter. Dem MDR zufolge waren rund 160 Rettungskräfte vor Ort.

Der Bereich um den Ort der Explosion war weiträumig abgesperrt. Fotos zeigen Brandspuren an der Fassade des fünfgeschossigen Hauses.

Eine Wohnung brannte in dem Haus in Blankenburg (Harz) komplett aus. Foto: Matthias Bein / dpa

Blankenburg im Harz: Karte zeigt den Ort der Detonation

Diese Google-Maps-Karte zeigt, wo es in Blankenburg zu der Explosion gekommen ist.

Kita nach Explosion in Nachbarhaus evakuiert

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Matthias Bein / dpa

In der Nachbarschaft des Unglücksort befinden sich eine Grundschule und eine Kita. Aus dieser seien rund 100 Kinder in anderen Einrichtungen untergebracht worden, teilte die Kita auf Anfrage mit. Keines der Kinder wurde verletzt. Nach Angaben der Stadt habe die Explosion zunächst zu keinen Schäden in der Kita geführt.

Die Stadt Blankenburg liegt im Landkreis Harz und hat rund 20.000 Einwohner. (bekö/moi/ac/dpa)