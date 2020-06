Bielefeld: Junge (15) flieht mit Auto des Vaters vor Polizei

Ein 15-Jähriger hat sich in Bielefeld mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert.

Bielefeld. Ein 15-Jähriger hat sich in Bielefeld mit dem Auto seines Vaters eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dann flüchtete er zu Fuß weiter.

Mit dem Auto seines Vaters hat sich ein 15-Jähriger in Bielefeld eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Das Auto sei einer Streife aufgefallen, weil an den Kennzeichen Plaketten fehlten, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte.

Als die Beamten den Wagen am Montagnachmittag kontrollieren wollte, fuhr der Junge davon - mit seinem zehnjährigen Bruder auf dem Beifahrersitz.

Verfolgungsjagd in Bielefeld: Junge flüchtet anschließend zu Fuß

Während der Fahrt streifte der 15-Jährige ein Verkehrsschild und fuhr über mehrere roten Ampeln. Dann stellte er den Wagen auf einem Parkplatz ab und flüchtete mit seinem Bruder zu Fuß. Die Beamten nahmen das Paar jedoch wenig später vorübergehend fest. (dpa)

Mehr Blaulicht-Nachrichten finden Sie hier.