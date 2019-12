Bonn. Unkontrolliert fuhr eine Straßenbahn durch Bonn. Der Fahrer hatte das Bewusstsein verloren. Fahrgäste griffen ein.

Bonn: Fahrer bewusstlos - Fahrgäste stoppen Straßenbahn

Notfall in einer Straßenbahn in Bonn: Mehrere Fahrgäste alarmierten in der Nacht zu Sonntag die Polizei, als sie merkten, dass der Fahrer ihrer Straßenbahn nicht mehr ansprechbar war und die Bahn unkontrolliert weiterfuhr. An mehreren Haltestellen nacheinander hielt der Zug nicht an. Die Fahrgäste meldeten, dass sie versucht hätten, die Notbremse zu ziehen - ohne Erfolg.

Einsatzleitstelle hilft Fahrgästen, den Zug anzuhalten

Eine Zeugin hielt während der Fahrt durchgehend Kontakt zu einem Beamten der Einsatzleitstelle und schilderte die aktuelle Situation. Nach erfolgter Rücksprache mit der Leitstelle der Bonner Stadtwerke instruierte ein Ansprechpartner der Einsatzleitstelle die Zeugen: Sie öffneten die Tür zum Fahrer, der weiterhin nicht reagierte, gewaltsam und hielten dann mit Hilfe der Einsatzleitstelle in der Fahrerkabine die Bahn an. Bei der Aktion wurde niemand verletzt.

Durch die alarmierten Rettungskräfte wurde der 47-jährige Fahrer vor Ort behandelt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Nach dem derzeitigen Sachstand geht die Polizei von einem medizinischen Notfall aus. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. (red)