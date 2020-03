Mann soll hundert Liter Desinfektionsmittel gestohlen haben

Die Polizei hat in der Wohnung eines 28-Jährigen aus Havixbeck Desinfektionsmittel gefunden. Offenbar Teile der Beute, die er zuvor aus einem Krankenhauslager gestohlen haben soll. (Symbolbild)

Havixbeck. Hundert Liter Desinfektionsmittel soll ein Mann aus einem Krankenhauslager gestohlen haben. Die Polizei kam durch Hinweise auf den Verdächtigen.

Schon Ende Februar soll ein 28-Jähriger rund hundert Liter Desinfektionsmittel aus dem Lager eines Krankenhauses in Nordrhein-Westfalen gestohlen und die Flaschen im Internet zum Verkauf angeboten haben. Die Ermittler sind dem Tatverdächtigen durch Zeugenhinweise auf die Spur gekommen, wie die Polizei in Münster erst am Donnerstag mitteilte.

Polizei findet Teile der Beute in der Wohnung des Verdächtigen

In der Wohnung des 28-Jährigen in Havixbeck (Kreis Coesfeld) haben Polizisten demnach Teile der Beute gefunden und sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte ein Richter den Durchsuchungsbeschluss Mitte März erlassen.

Der Beschuldigte leugnete in seiner polizeilichen Vernehmung die Tat. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (AFP/red)