Haan: Mann fährt ungebremst auf Wagen einer Familie auf

Bei einem Auffahrunfall in Haan wurden zwei Erwachsene und vier Kinder verletzt. (Symbolfoto)

Haan. Ein Mann ist in Haan ungebremst auf den Wagen einer Familie aufgefahren. Zwei Erwachsene und vier Kinder wurden verletzt.

Ein Rentner ist mit seinem Auto in Haan in einen anderen Wagen gefahren und hat dessen Fahrerin und sich selbst schwer sowie die Kinder der Frau leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei befuhr der 76-Jährige aus Haan am Montagnachmittag die Flurstraße in Richtung Erkrath. Dabei übersah er, dass das vor ihm fahrende Auto an der Kreuzung Flurstraße/ Erkrather Straße abbremste. Der Mann fuhr ungebremst auf den Wagen einer 31 Jahre alten Fahrerin aus Wuppertal auf.

Unfallbeteiligte wurden ins Krankenhaus gebracht

Die Frau wurde bei dem Aufprall schwer, ihre vier Kinder zwischen 6 und 14 Jahren leicht verletzt. Auch der Haaner Rentner wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (red)

In einer ersten Polizeimeldung hieß es, der Unfall habe sich in Erkrath ereignet.