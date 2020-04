Hamminkeln: 28-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß mit Laster

Hamminkeln. Ein Auto ist am Montagnachmittag auf der B473 frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen gerast. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle.

Für den 28-jährigen Fahrer des Autos aus Bocholt kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Abend mit. Am Steuer des Lastwagens saß eine 31-Jährige, ebenfalls aus Bocholt. Sie wurde im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.

Die Bundesstraße blieb für mehrere Stunden an der Unfallstelle in beide Fahrtrichtung gesperrt. "Wie hoch der Sachschaden ist, können wir noch nicht beziffern", berichtete die Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an, hieß es. Es wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. (Red.)