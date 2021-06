Köln: Polizei löst illegale Party mit 1000 Besuchern auf

Köln. Die Kölner Polizei hat am Freitagabend eine illegale Party mit 1000 Besuchern am Aachener Weiher aufgelöst. Zwei Beamten wurden verletzt.

Eine illegale Party mit rund 1000 Besuchern hat die Kölner Polizei am Freitagabend am Aachener Weiher aufgelöst. Wie die Leitstelle am Samstag bestätigt, hätten Stadt und Ordnungsamt gegen 23.10 Uhr um Amtshilfe gebeten, woraufhin die Polizei mit einer Hundertschaft ausrückte und den Platz räumte. Am Aachener Weiher gilt noch immer ein Alkohol- und Verweilverbot nach 22 Uhr.

Die Feiernden protestierten gegen die Räumung, es flogen Flaschen. Dadurch wurden zwei Polizisten sowie ein Mitarbeiter des Ordnungsamts verletzt, seien aber dienstfähig, wie die Leitstelle berichtete.

Vor Ort seien zwei DJ-Pulte sichergestellt wurden - allerdings fehlte von den DJs bereits jede Spur. Die Polizei habe diverse Anzeigen geschrieben. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine organisierte Party gehandelt hat. Kurz vor Mitternacht war der Aachener Weiher geräumt.

