Mauer von Spielzeuggeschäft durchbrochen, um Lego zu stehlen

Große kriminelle Energie für kleine Steine haben Kriminelle in Lippstadt im Kreis Soest an den Tag gelegt. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 29. November, 8 Uhr, eine Mauer zu einem Spielwarengeschäft in der Straße "Roßfeld" durchbrochen.

Anschließend entwendeten sie rund 100 Lego-Sets, ließen die Kartons jedoch da. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Verbleib der Spielwaren machen können, melden sich unter Tel.: 02941 91000 bei der Kriminalpolizei.

