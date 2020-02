Paderborn: Betontreppe stürzt ein - Bauarbeiter stirbt

Eines von zwei Treppenhäusern stürzte plötzlich ein. Der Arbeiter stürzte vom vierten Stock aus in die Tiefe. Retter kamen erst nach Stunden an ihn heran.

Paderborn. Auf einer Baustelle in Paderborn ist ein Treppenhaus eingestürzt. Ein Arbeiter kam ums Leben. Retter kamen erst nach Stunden an ihn heran.

Bei einem schweren Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Paderborn ist am Dienstagmorgen ein Arbeiter eingeklemmt worden. Mehrere Arbeiter waren dabei, am Erweiterungsbau des Kreishauses ein Treppenhaus aus vorgefertigten Betonteilen zu montieren. Plötzlich stürzte das oberste Beton-Element ab.

Ein 59-jähriger Arbeiter stürzte mit dem Betonteil von der vierten Etage aus in die Tiefe. Durch die abstürzende Betontreppe wurden die Treppenelemente der Etagen darunter sowie Teile der Baustützen und -streben bis ins Kellergeschoss mitgerissen“, teilte die Polizei Paderborn am Nachmittag mit: „Der Arbeiter wurde dabei eingeklemmt“.

Arbeiter konnte erst nach Stunden geborgen werden

Wegen der Einsturzgefahr konnte die Rettungskräfte nicht sofort zu dem Verletzten gelangen, es habe Lebensgefahr für sie bestanden. Erst musste die Einsturzstelle von Kräften des Technischen Hilfswerk gesichert werden. „Die Arbeiten dauerten mehrere Stunden“, berichtete die Polizei. Der Bauarbeiter habe schließlich nur noch tot geborgen werden können, teilte die Polizei mit.

Zu dem abgestürzten Bauarbeiter hätten die Retter eigenen Angaben nach, nach dem Absturz keinen Kontakt gehabt, hieß es. Inwieweit er nach dem Absturz noch ansprechbar gewesen war, war unklar.

Amt für Arbeitsschutz ermittelt

Ein 57-jähriger Arbeiter, der auf dem betreffenden Betonteil stand, hatte Glück: Er habe sich an einer Betonkante festhalten können, als das Betonelement unter ihm plötzlich abstürzte, berichtete die Polizei. Der 57-Jährige sei anschließend von Kollegen auf die oberste Betondecke gezogen worden. Der 57-Jährige sei am Arm verletzt worden, zwei seiner Kollegen im Alter von 41 und 51 Jahren erlitten Schocks. Sie kamen in Krankenhäuser.

Zur Unfallursache gab es am Dienstag noch keine Erkenntnisse. Das zuständige Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet. „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, hieß es bei der Polizei. (dae)