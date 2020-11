Polizei Hamm sucht flüchtige Autofahrerin mit Kinderbildern

Hamm. Vier Schulkinder beobachten, wie eine Autofahrerin einen Pfosten umfährt. Mit ihren „Fahndungsbildern“ sucht die Polizei nach der Verursacherin.

Bei der Suche nach einer flüchtigen Autofahrerin bekommt die Polizei in Hamm tatkräftige Unterstützung von vier Grundschulkindern. Luisa, Romy, Celina und Luis aus der Drachenklasse der Overbergschule in Bockum-Hövel hatten am Mittwochmorgen auf dem Schulweg eine Autofahrerin beobachtet, die beim Abbiegen einen Absperrpfosten umgefahren und abgeknickt hatte.

Das Bild von Celina nahm die Polizei als Unfallskizze mit in die Ermittlungsakte. Foto: Celina / Polizei Hamm

Die Fahrerin des schwarzen Wagens, eine Frau mit kurzen blonden Haaren, kümmerte sich laut Aussage der Sechsjährigen nicht um den Schaden und fuhr einfach weiter. In der Schule angekommen, berichteten die aufmerksamen Zeugen ihrer Klassenlehrerin von der Unfallflucht, die daraufhin den zuständigen Bezirksbeamten der Polizei informierte.

Ihm übergaben Celina und Luis eine Unfallskizze und ein Fahndungsbild von der flüchtigen Fahrerin. Die Bilder sind nun Teil der Ermittlungsakte, berichtet die Polizei, die das Verhalten der Grundschulkinder ausdrücklich lobt.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Mittwoch (11. November) gegen 8.40 Uhr an der Kreuzung Uphofstraße/Horststraße. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (red)