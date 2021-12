Stall mit 750 trächtigen Sauen brennt - alle Tiere sterben

Rahden. Bei einem Feuer im Norden von NRW sind 750 trächtige Sauen ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache aus.

Ein Stall mit 750 trächtigen Sauen ist am Sonntag in Rahden niedergebrannt. Die Tiere konnten nicht mehr gerettet werden, wie die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke am Sonntagabend mitteilte.

„Die Rauchwolke war bereits weit vor der Brandstelle zu sehen“, hieß es weiter. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte der frei stehende Stall bereits in voller Ausdehnung. Die in dem Stall eingestellten 750 tragende Sauen konnten die Einsatzkräfte deshalb nicht mehr retten.

Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben eines Polizeisprechers auf eine hohe sechsstellige Summe. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und untersucht nun, was das Feuer auslöste.(red/mit dpa)

