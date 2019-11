Höxter/Wuppertal/Ennepetal/Duisburg. In NRW breitet sich eine Falschgeld-Welle aus: Nach Höxter, Wuppertal und Enneptal nun auch in Duisburg. In allen Fällen geht's um Theater-Geld.

Sie sind billigst kopiert und werden offenbar dennoch viel zu oft als echte Zahlungsmittel akzeptiert: Eine Welle von Falschgeld macht sich derzeit in NRW breit. Immer mehr Polizeibehörden warnen.

Erste Fälle waren Ende November im Kreis Höxter bekannt geworden. Nur wenige Tage später veröffentlichte auch die Polizei Wuppertal eine Warnung vor Falschgeld. Danach berichtete auch die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis über aufgetauchtes Falschgeld. Schließlich legte, nur einen Tag später, die Polizei in Duisburg nach. In allen Fällen handelt es sich um sogenanntes Theater-Geld.

Die Polizei Höxter warnte jüngst als erste vor besonderer Vorsicht, nachdem im Kreis Höxter unechtes Theater-Requisitengeld auftauchte. Bei den seit dem 23. November dort bekannt gewordenen Fällen handelt es sich den Angaben nach um 5-, 10- und 20-Euro-Scheine, die auf den ersten Blick dem Original zum Verwechseln ähnlich sähen, teilte die Polizei am Montag mit.

Knapp 100 Geldscheine an einem Parkplatz abgelegt

Am letzten November-Wochenende lagen knapp 100 unechte 10-Euro-Scheine an einem Parkplatz sowie in und an einem Parkhaus in Höxter. Dann meldete sich eine 55-Jährige, die bei einem Verkauf über eine Kleinanzeige einen unechten Schein bekommen hatte.

Nachdem die Polizei im Fall Höxter Fälle publik machte, war auch die Polizei im Bergischen Land alarmiert: Seit Ende Oktober seien dort falsche Banknoten aufgetaucht. An mehreren Orten in Wuppertal, Remscheid und Solingen waren sie, wie in Höxter, von bisher Unbekannten im öffentlichen Raum abgelegt worden. Es handle sich um falsche 10- und 20-Euro-Noten. „Die meisten Finder gaben die Falschnoten bei der Polizei ab“, teilte die Polizei Wuppertal mit. Wer versuche, damit zu bezahlen, „dem droht ein Strafverfahren“, mahnt die Polizei.

Jugendlicher bezahlten Zigaretten mit Falschgeld und flüchtete

Die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis meldete am Mittwoch, dass dort falsche Banknoten aufgetaucht seien. Seit etwa zwei Wochen seien Scheine im Bereich der Polizeibehörde aufgetaucht, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Es handle sich um 5-, 10- und 20-Euro-Noten, die wie im Kreis Höxter und im bergischen Dreieck als "Theater-Geld" vertrieben werden. Ob die Scheine zuvor öffentlich ausgelegt worden waren, wusste man bei der Polizei am Mittwoch noch nicht. Die betreffenden Geldscheinen seien "beim Bezahlvorgang" aufgefallen und offenbar auch, als jemand Geld bei einer Bank einzahlen wollte, sagte die Sprecherin in Ennepetal.

Schließlich wurde am Donnerstag auch die Polizei in Duisburg aktiv: In fünf Fällen hätten unterschiedlichen Personen in der Stadt mit dem Falschgeld bezahlt. Unter anderem habe sich ein Jugendlicher mit einem solchen Falschgeld-Schein an einem Kiosk Zigaretten gekauft und sei dann geflüchtet.

Geldscheine haben die Aufschrift „Prop Copy“

Bisher Unbekannte verbreiten "Theater-Geld" in NRW. Diese falschen Banknoten sind jüngst in Wuppertal und Solingen aufgetaucht. Foto: Polizei Wuppertal

Was allen aufgetauchten Geldscheinen gemeinsam ist: Sie sind sogenanntes "Theater-Geld" und sind eigentlich für Bühne oder Fernsehen als Requisiten gedacht. Die Fälschungen hätten keine Wasserzeichen und das Papier fühle sich anders als gewohnt an, teilte die Polizei mit - „nicht so griffig“, sagte ein Sprecher in Höxter; die Polizei Duisburg teilte mit, "die Scheine können sich wie Toilettenpapier anfühlen". Zudem sei die Seriennummer immer gleich und in roter oder blauer Schrift finde sich der Aufdruck „Prop Copy“ auf den Scheinen. In Duisburg seien diese Aufdrucke jedoch teilweise mit weißen Aufklebern verdeckt worden, sagte die Polizei.

Woher das Geld kommt und wer es mit welcher Absicht in Umlauf gebracht hat, muss die Polizei nun ermitteln. Laut Polizei Wuppertal tauchten die beschriebenen falschen Banknoten dort seit Ende Oktober vermehrt auf. Auch in Ennepetal sollen die Scheine schon seit ein paar Wochen im Umlauf sein.

In Höxter häuften sich am Montag im Kreisgebiet weitere Fälle mit dem Falschgeld. So seien in einer Schule in Bad Driburg weitere unechte Geldscheine sichergestellt worden. In einem Verbrauchermarkt in Höxter habe die Polizei zwei falsche 20-Euro-Scheine aus dem Verkehr gezogen.

Polizei rät, auf Echtheit von Geldscheinen zu achten

Die Polizei im Kreis Höxter hat auf allen verfügbaren Kommunikationskanälen nun Warnungen vor dem Falschgeld verbreitet. Eine Sprecherin der Kreispolizei Wesel rät beim Umgang mit insbesondere 5er-, 10er- oder 20-er Euronoten generell zur Vorsicht: „Gerade solche Noten landen meist unbesehen in der Geldbörse“, während alles über 50 Euro kritisch beäugt werde, meinte sie.

Fälle mit Theater-Geld seien im Kreis Wesel bis dato nicht bekannt. Auch für die Polizei in Düsseldorf war das Thema laut einem Sprecher am Dienstag noch neu. (mit dpa)