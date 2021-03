Tödlicher Unfall auf A44: 28-Jähriger lief über die Autobahn

Auf der A44 ist am Samstagabend ein 28-Jähriger ums Leben gekommen. Ein BMW-Fahrer erfasste ihn mit seinem Fahrzeug, als er aus noch unbekannten Gründen zu Fuß auf der linken Spur unterwegs war.

Ein 28 Jahre alter Mann ist am späten Samstagabend auf der Autobahn 44 bei Anröchte von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann war aus noch unbekannten Gründen zu Fuß auf der linken Fahrbahn unterwegs, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

Der 28-Jährige aus Polen starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des Unfallautos blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Ein Streifenwagen, der ebenfalls auf der Autobahn unterwegs war, wurde von herumfliegenden Fahrzeugteilen beschädigt. Die Autobahn in Richtung Kassel blieb in der Nacht für mehrere Stunden gesperrt. (dpa)