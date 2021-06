Vermisste Frau aus Minden ist tot - Ehemann unter Verdacht

Foto: Polizei ME

Mehrere Tage hatte die Mindener Polizei nach einer jungen Frau gesucht. Am Donnerstagmorgen wurde die 22-Jährige tot in der Weser entdeckt.

Minden. Nach dem Fund einer toten 22-Jährigen in der Weser bei Minden geht die Polizei von einem Verbrechen aus. Ermittler verdächtigen ihren Ehemann.

Vier Tage nach dem Verschwinden einer Frau aus Minden ist die Leiche der vermissten 22-Jährigen am Donnerstagmorgen in der Weser gefunden worden. Die Mordkommission Bielefeld ermittele gegen den 42-jährigen Ehemann der Verstorbenen, berichteten die Bielefelder Polizei und die Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

Der Mann befinde sich in Polizeigewahrsam. Die näheren Umstände sowie die Hintergründe der Tat seien noch Bestandteil weiterer Ermittlungen, hieß es. Eine Obduktion der verstorbenen Frau sollte am Donnerstagnachmittag stattfinden. Weitere Details wollten die Behörden zunächst nicht nennen. (dpa)

