Wuppertal: „Randalierer“ (35) von Polizei erschossen

Wuppertal. Bei einem Polizeieinsatz in Wuppertal hat es in der Nacht zu Sonntag einen Toten gegeben: Ein Mann wurde erschossen. Er hatte zuvor „randaliert“.

Tödlicher Polizeieinsatz in Wuppertal in der Nacht: Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagmorgen mitteilten, ist ein 35-jähriger Mann im Stadtteil Elberfeld von Beamten angeschossen worden und an seinen Verletzungen gestorben.

Viel teilen die Behörden noch nicht mit: Gegen 1.15 Uhr in der Nacht hätten Anwohner an der Tannenbergstraße „einen Randalierer“ gemeldet und die Polizei gerufen. “Die Person konnte durch die am Einsatzort eintreffenden Polizeibeamten in ihrer Wohnung angetroffen werden“, heißt es im Polizeibericht.

Wuppertal: 35-Jähriger stirbt an Schussverletzungen durch Polizei

Im Verlauf des Einsatzes hätten Polizisten von ihrer „Schusswaffe Gebrauch gemacht“ und den 35-Jährigen getroffen. „Trotz sofortiger Hilfeleistung erlag dieser kurze Zeit später seinen Verletzungen.“ Warum genau es zu dem Schuss oder den Schüssen kam, und was der Mann getan hatte, dazu machten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Die weiteren „Ermittlungen zu den Abläufen und dem Hintergrund des Geschehens“ habe aus Neutralitätsgründen eine Ermittlungskommission der Polizei Hagen übernommen, die den Fall nun mit der Staatsanwaltschaft Wuppertal weiter aufarbeite. Weitere Auskünfte könnten erst am Montag erteilt werden. (red)

