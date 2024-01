Der Hamburger Steakhauskönig Eugen Block (Block House) mit seiner Tochter Christina, deren Kinder am Neujahrstag in Dänemark entführt worden sein sollen.

Gråsten/Hamburg Unbekannte sollen in der Silvesternacht den Vater niedergeschlagen und zwei Kinder gekidnappt haben. Die Polizei hat einen Verdacht.

Die Enkelkinder des Hamburger Steakhauskönigs Eugen Block (83) sind mutmaßlich Opfer einer Entführung geworden. Wie die „Bild“-Zeitung zunächst berichtete, sollen die 13 Jahre alte Klara und ihr Bruder Theodor (10) in der Neujahrsnacht in einem Café in der dänischen Gemeinde Gråsten (deutsch Gravenstein) zusammen mit ihrem Vater Stephan Hensel ein Silvesterfeuerwerk angeschaut haben, als die Familie gegen 0.17 Uhr von mehreren Männern angegriffen wurde.

Nach Schilderung der Polizei von Süd- und Ostjütland sei der 49 Jahre alte Vater umgeworfen und geschlagen worden. Die beiden Kinder seien gezwungen worden, in ein Auto zu steigen. Anschließend seien die Täter mit zwei Fahrzeugen vom Tatort geflüchtet.

Eugen Blocks Enkel in Dänemark entführt? Polizei prüft Zusammenhang zu Sorgestreit

Die Polizei habe umgehend eine Fahndung eingeleitet und stehe nun im Dialog mit der deutschen Polizei. Es handele sich um einen „schwerwiegenden Fall“, hieß es weiter. So untersuche die dänische Polizei unter anderem, ob ein „Zusammenhang zwischen den Ereignissen der Nacht und der Frage der elterlichen Sorge“ besteht. Der Fokus der dänischen Polizei liege darauf, die beiden Kinder von Hensel und Blocks Tochter Christina (50) zu finden und für ihre Sicherheit zu sorgen.

Um das Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder aus der 2018 im Unfrieden geschiedenen Ehe gibt es seit Langem Streit. 2021 soll Hensel Klara und Theodor nach einem Besuch bei sich in Dänemark behalten haben. Die älteste Tochter Johanna (17) soll sich freiwillig bei ihm aufhalten, die mittlere Greta (15) lebt bei der Mutter in Hamburg.

