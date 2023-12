Prozess Blutiger Streit um Sorgerecht: Täter muss jahrelang in Haft

Herten/Bochum Ein 34-Jähriger ist in Bochum zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt worden. Er soll in Herten auf seine Ex-Frau eingestochen haben.

Ein 34-jähriger Mann aus Herten ist in Bochum wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung zu zehn Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der Angeklagte soll im Januar auf offener Straße in Herten (Kreis Recklinghausen) auf seine Ex-Frau eingestochen und diese lebensgefährlich verletzt haben. Durch eine lange Narbe am Hals wird die Frau für den Rest ihres Lebens von der Tat gezeichnet bleiben.

Blutiger Streit um das Sorgerecht: Urteil noch nicht rechtskräftig

Hintergrund soll laut Urteil vom Mittwoch ein Streit um das Sorgerecht für den gemeinsamen fünfjährigen Sohn gewesen sein. Der Angeklagte habe das Kind an sich nehmen wollen. Bei der späteren Flucht hatte er den Jungen dann aber doch zurückgelassen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa)

