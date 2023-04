Böller explodiert: Drei Jugendliche in Unna schwer verletzt

Unna. Bei einer Böller-Explosion sind drei Jugendliche aus Unna schwer verletzt worden. Ein 14-Jähriger hatte den Feuerwerkskörper angezündet.

Drei Jugendliche haben bei der Explosion eines Böllers in Unna schwere Verletzungen davongetragen.

Wie die Polizei berichtet, zündete ein 14-Jähriger den Feuerwerkskörper am Montagabend gegen 19.45 Uhr auf dem Kirchplatz an. Er und zwei 17-Jährige seien dabei so schwer verletzt worden, dass sie mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Die Polizei stellte die Reste des explodierten Böllers sowie einen weiteren Feuerwerkskörper sicher. Sie ermittelt jetzt, wie es zu dem Unglück kam. (red)

