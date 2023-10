Bombendrohungen: Sechs Flughäfen in Frankreich gesperrt

Sechs Flughäfen mussten am Mittwoch in Frankreich geräumt werden. Im Land gilt die höchste Terrorwarnstufe. Was derzeit bekannt ist.

Nach Anschlagsdrohungen sind in Frankreich sechs Flughäfen geräumt worden. Es handle sich um die Flughäfen von Lille, Lyon (Bron), Nantes, Nice, Toulouse und Beauvais bei Paris, hieß es am Mittwoch in Polizeikreisen. Experten seien im Einsatz, um die Lage zu überprüfen. Die Drohungen seien per E-Mail eingegangen. Der Flughafen von Lille informierte auch selber über eine Bombendrohung. Am Flughafen von Nizza sorgte ein herrenloses Gepäckstück am Mittwoch für einen Einsatz der Sicherheitskräfte. Inzwischen laufe der Betrieb aber wieder normal, teilte der Flughafen mit.

In Frankreich häufen sich seit einigen Tagen Bombendrohungen, insbesondere gegen Schulen. Die Polizei konnte aber bislang in keinem Fall irgendetwas Auffälliges entdecken. Der Pariser Louvre war ebenfalls von einem falschen Bombenalarm betroffen, Schloss Versailles sogar zwei Mal. Wer hinter den Drohungen steckt, konnte bislang nicht ermittelt werden.

In Frankreich gilt im Moment die höchste Terrorwarnstufe, nachdem ein islamistisch radikalisierter junger Mann in einer Schule in Arras am Freitag einen Lehrer erstach und drei weitere Menschen verletzte. Der Angreifer bekannte sich zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Er wurde von der Polizei überwältigt und festgenommen. Vor einem Gedenken in der Schule am Montag gab es dort ebenfalls eine Bombendrohung.

(lro/dpa/AFP)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama