Bonn: Hauptbahnhof erneut gesperrt - herrenlose Koffer

Archivbild. Im Dezember 2012 war ein Bombenanschlag im Hauptbahnhof in Bonn gescheitert (Foto). Jetzt gab es jüngst bereits zweimal eine Bombendrohung dort. Der Bahnhof wurde gesperrt und durchsucht. Am Mittwoch wurde der Bahnhof erneut gesperrt, diesmal aber nicht wegen eines Drohanrufs.

Bonn. Der Bonner Hauptbahnhof ist am Mittwoch zum dritten Mal seit Sonntag geräumt worden. Polizei veröffentlicht Mitschnitt eines Drohanruf.

Der Hauptbahnhof in Bonn ist am Mittwoch zum dritten Mal innerhalb von vier Tagen geräumt worden. Am Sonntag und am Montag waren jeweils telefonische Bombendrohungen der Grund. Am Mittwochmittag wurden zwei herrenlose Koffer gemeldet.

Bonner Hauptbahnhof und Maximiliancenter geräumt

Der Bahnhof und das direkte Umfeld wurden geräumt, der Zugverkehr wird umgeleitet. Auch das direkt am Bonner Hauptbahnhof gelegene Einkaufscenter „Maximiliancenter“ evakuierte die Polizei. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch offen.

„Ob die Fälle zusammenhängen wissen wir noch nicht, im Moment erscheint es unwahrscheinlich“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch auf Nachfrage. Da ein Anschlag nicht ausgeschlossen werden könne, sein ein Sprengstoffspürhund und ein Bombenentschärfer im Einsatz, teilte der Sprecher mit.

Erst am Dienstagabend war der Hauptbahnhof in Bonn geräumt worden, nachdem es eine telefonische Bombendrohung gab. Mehr als 40 Polizisten hatten den Hauptbahnhof und den Vorplatz anschließend durchsucht. Der Einsatz dauerte demnach fast fünf Stunden, ein verdächtiger Gegenstand wurde jedoch wieder nicht gefunden. Auch Sprengstoffspürhunde der Bundespolizei waren im Einsatz.

Polizei Bonn veröffentlicht Mitschnitt des Drohanrufs

Die Ermittler veröffentlichten am Mittwoch einen Mitschnitt des Drohanrufs, der zur zweiten Sperrung des Bahnhofs am Dienstagabend geführt hatte. Dieses Vorgehen sei „absolut“ ungewöhnlich, sagte Sprecher Robert Scholten am Mittwoch. „Für uns ist es das erste Mal.“ Auf der Aufnahme ist unter anderem zu hören, wie eine Stimme sagt: „Und diesmal ist es kein Spaß.“

Die Polizei hofft, dass Zeugen anhand des Mitschnitts die Stimme des Anrufers erkennen oder Beobachtungen melden. Nach Erkenntnissen der Beamten wurden beide Drohanrufe nämlich von Telefonzellen in der Innenstadt abgesetzt - Orte, an denen sich viele Bonner aufhalten. Die Aufnahme wurde nach Angaben der Polizei daher auch gezielt lokalen Medien zur Verfügung gestellt. Es gebe Anhaltspunkte, dass beide Anrufe von derselben Person getätigt worden seien.

Beide Drohanrufe könnten von ein und demselben Täter stammen

Die Polizei begründet ihre Maßnahme mit Gefahrenabwehr. „Wir wollen vermeiden, alle zwei oder drei Tage den Hauptbahnhof sperren zu müssen“, sagte Scholten. Es gebe gewisse Anhaltspunkte, dass beide Anrufe von derselben Person getätigt worden seien. Die Stimme klinge nicht unähnlich. Ein Verdächtiger sei auch bereits überprüft worden - er habe sich aber als unschuldig herausgestellt.

Auf den oder die unbekannten Anrufer können hohe Kosten zukommen. Die Polizei sprach von einer fünfstelligen Summe, allein für ihren Einsatz.

Hauptbahnhof Bonn war schon Sonntag für mehrere Stunden gesperrt

Bereits am Sonntag hatte ein Unbekannter telefonisch eine Bombendrohung abgesetzt. Der Hauptbahnhof war deshalb für mehrere Stunden gesperrt und durchsucht worden. Entdeckt wurde jedoch nichts. Die Kriminalpolizei konnte später ermitteln, dass der Drohanruf offenbar aus einer öffentlichen Telefonsäule an der Poppelsdorfer Allee gekommen war.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0228/15-0 zu melden. (dae/mit dpa)

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesen Sie mehr Nachrichten aus unserer Region und der Welt