Die Feuerwehr rückte am Dienstagmorgen zu einem Brand in Borken aus. Ein 60-jähriger Bewohner des brennenden Wohnhauses konnte nur noch tot geborgen werden. Ein 97-Jähriger, der möglicherweise das Feuer legte, wird vermisst.

Mögliche Brandstiftung Brand in Borken: 60-Jähriger tot – legte Senior (97) Feuer?

Borken. Ein 60-Jähriger ist beim Brand eines Wohnhauses in Borken gestorben. Ein weiterer Bewohner (97) des Hauses wird vermisst. Legte er das Feuer?

Bei einem Wohnhausbrand im münsterländischen Borken ist am frühen Dienstagmorgen (2. März) ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hat den 60-Jährigen bei den Löscharbeiten entdeckt und konnte ihn nur noch tot bergen.

Ein weiterer Bewohner (97 Jahre alt) werde noch vermisst und in den Trümmern des einsturzgefährdeten Hauses vermutet, teilte die Polizei mit. Eine 50-jährige Frau, die sich ebenfalls in den Räumlichkeiten befand, sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen.

Hausbrand in Borken: Möglicherweise Brandstiftung

Wie die Staatsanwaltschaft Münster am Dienstagmorgen mitteilte, könnte es sich bei dem Hausbrand um Brandstiftung handeln. „Im Rahmen der ersten Ermittlungen und durch Zeugenbefragungen haben wir Hinweise darauf erlangt, dass das Feuer in dem Haus vorsätzlich durch den noch vermissten 97-Jährigen gelegt worden sein soll“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.





Es wurde eine Mordkommission eingesetzt. Zunächst konzentrieren sich deren Ermittlungen allerdings auf die Bergung des vermissten 97-Jährigen. „Bei den Untersuchungen zur Brandursache stehen wir noch ganz am Anfang und diese gestaltet sich aktuell durch die bestehende Einsturzgefahr des Gebäudes schwierig“, erklärte Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann, Leiter der Mordkommission.

